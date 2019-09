“Ma che hai lì sotto?” Javier Martinez Temptation Island | il dettaglio nella foto

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 3 settembre 2019), detto Javi, è stato il tentatore che ha messo in crisi la fidanzata Ilaria Teolis all’interno del villaggio di2019. Bellissimo e con fisico scultoreo il ragazzo ha catalizzato l’attenzione di tutte. È di origine argentina (ma è cresciuto in Sardegna) e gioca a pallavolo (è alto 1.91). Per lui, l’esperienza diè stata la sua prima volta in tv. Un debutto con i fiocchi, considerato il successo che sta riscontrando anche sui social. Per quanto riguarda la sua carriera nel mondo della pallavolo, invece, ha esordito nel 2011, all’età di 16 anni,Lube Banca Marche di Appignano. Poco dopo è passato al Civitanova e alla Nova Volley di Loreto, questa volta in Serie B, e infine all’Intervolley Foligno. Pallavolista che oggi torna a far parlare di sé per una, in cui lo si vede schiacciare in campo, che ha mandato in subbuglio gli ...

matteosalvinimi : Ma che bello il 'clima' del governo a guida PD: sbarcati gli immigrati della nave dei centri sociali per 'emergenza… - civati : Quindi non è stato Salvini a presentare una mozione di sfiducia ma è stata la Merkel che ha dettato la mozione di s… - matteosalvinimi : #Salvini: Se questo governo nasce, nasce su input dall'estero. Un governo italiano che non nasce a Roma, ma nasce a… -