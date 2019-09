M5s-Pd | il piano è spoliticizzare il Viminale | cosa succede col nuovo governo

Pensioni ultima ora : Quota 100 più breve nel 2021 - il piano Pd-M5s : Pensioni ultima ora: Quota 100 più breve nel 2021, il piano Pd-M5S Pensioni ultima ora: a fronte della possibile nascita del nuovo esecutivo sono molti gli interrogativi sul futuro previdenziale in Italia. Tante domande riguardano il destino di Quota 100. Ricordiamo che si tratta di una misura introdotta dal Governo Conte, sostenuto da M5S e Lega, con cui si consente la pensione anticipata a chi ha i due seguenti requisiti: 62 anni di età e ...

Governo - la diretta – Le consultazioni di Conte con Pd e M5s. Zingaretti : “Taglio tasse a redditi bassi e un piano per il lavoro” : Un “piano per la sicurezza urbana” che vada “almeno a recepire le indicazioni del Presidente della Repubblica” ma che preveda il ritorno al “piano delle periferie”. Poi un piano per il lavoro, la formazione e sanità pubblica. E il taglio delle tasse al fine di perseguire come “elemento di giustizia per le famiglie”. Nicola Zingaretti ha incentrato su questi punti le sue richieste al presidente del ...

Crisi di governo : piano Salvini contro il M5s - ecco un retroscena : Crisi di governo: piano Salvini contro il M5S, ecco un retroscena Le trattative tra M5S e PD conseguenti la Crisi di governo gialloverde proseguono, anche se a rilento. La formazione del “governo giallorosso” (così denominato da molti giornalisti e opinionisti) è ancora in bilico: il nome dell’inquilino di palazzo Chigi rimane uno dei principali punti di disaccordo tra Di Maio e Zingaretti. Il capo politico dei 5 Stelle ...

Luigi Di Maio - il piano preciso e il regolamento di conti all'interno del M5s : ecco il perché dei suoi veti : Luigi Di Maio ha un piano ben preciso in mente. Anche se il governo con il Pd non è il suo sogno, sicuramente lo vedrà più protagonista. Matteo Salvini, da vero leader, ha da sempre oscurato il ruolo del grillino che ora pensa di vendicarsi. Di Maio ha accolto con soddisfazione il passo indietro fat

Pd-M5s - tutto pronto per il governicchio : ecco chi è disposto a sostenerlo. Il piano per far fuori Salvini : Sono cominciate le consultazioni del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A salire al Colle per primi sono stati i presidenti del Senato, Elisabetta Casellati e il presidente della Camera, Roberto Fico. Subito dopo è toccato al Gruppo per le Autonomie del Senato (Svp, Patt e Uv), che dopo

Il piano B M5s : Conte candidato premier - Di Maio capo politico : A sera la comunicazione del Movimento 5 stelle arriva davanti ai giornalisti e fa sapere: “Fra poco arriva Alfonso Bonafede a dichiarare”. È la certificazione che Luigi Di Maio non parla e non parlerà per tutta la giornata. Una strategia calibrata al millimetro per lasciare l’intero palcoscenico a Giuseppe Conte. È Conte a compattare all’unisono intorno a sé i gruppi parlamentari stellati. ...

Governo ultime notizie : maggioranza Pd-M5s - il piano secondo Prodi : Governo ultime notizie: maggioranza Pd-M5S, il piano secondo Prodi Si entra nel vivo di questa anomala stagione politica (estiva). Giuseppe Conte è pronto a difendere il suolo ruolo innanzi al Parlamento. La Lega proporrà di sfiduciare il primo ministro ma sembra che i numeri non tornino, grazie all’avvicinamento tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Da ambo i lati, personalità di spicco hanno proposto la formazione di una ...

Luigi Di Maio - la nuova tragica tentazione : "Dove lo vedremmo bene". Il piano di M5s e Pd : che posto gli danno : Gli avrebbe offerto il posto da premier, Matteo Salvini, e Luigi Di Maio ha pubblicamente e sdegnosamente rifiutato: "Fake new, non pensiamo alle poltrone". La verità, si legge in un retroscena del Corriere della Sera, è che dentro al Movimento 5 Stelle alle poltrone (nuove) ci pensano eccome, e che

Matteo Salvini fregato due volte. "Il piano B del Pd" - clamoroso ribaltone Conte se la Lega ricuce col M5s : Tra Pd e M5s ormai non si discute più sul cosa, il governicchio, ma sul come. Al patto per rinviare il voto anticipato, far saltare i piani di Matteo Salvini e mandarlo all'opposizione manca solo l'ufficialità. Tutti ne parlano, Graziano Delrio si è sbilanciato ("Un patto scritto alla tedesca") ma t

Già fatto l'accordo tra M5s e Pd? Andiamoci piano. Strada in salita : I giornaloni lanciano l'accordo M5S-Pd-LeU, ovvero Grillo-Renzi-D'Alema. Tanto che è già scattato il toto-premier e il toto-ministri con le voci impazzite che parlano addirittura di un accordo già siglato tra i pentastellati e il Partito Democratico per le prossime... Segui su affaritaliani.it

Matteo Renzi - l'indiscrezione sul piano segreto per governare con il M5s : chi vuole come premier : Prova il tutto per tutto, Matteo Renzi. La sua proposta di "governo istituzionale" tra Pd e M5s è stata accolta con malcelato entusiasmo dai parlamentari grillini terrorizzati dall'idea di perdere subito la poltrona, con più freddezza (almeno di facciata) dai leader. "Non mi siederemo mai a trattare

Crisi - Anna Maria Bernini svela il vero piano di M5s e Pd : "Preparano un Conte-bis" : "Le comunicazioni fanno parte di un traccheggiamento di M5s e Pd per creare una rampa di lancio per un Conte bis o un nuovo governo". È Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato, a svelare i giochi sporchi emersi dopo la conferenza dei capigruppo che doveva decidere sulla calendarizza

Matteo Salvini sull'asse Pd-M5s : "Magari - la Lega avrebbe solo da guadagnarci". Il piano per eliminarli : "La politica non è un fatto stagionale". Matteo Salvini commenta così la discussa crisi di Ferragosto (per molti mai vista prima). "Se i tanti no che ricevevo dagli alleati hanno superato i pochi sì in piena estate non è colpa mia. Quando il vaso è colmo è colmo, indipendentemente dal clima" ha rife

Crisi di governo - Zingaretti respinge il piano Renzi : “No agli accordicchi. Un governo Pd-M5s regalerebbe spazi immensi a Salvini” : “Con franchezza dico no. Un accordicchio Pd-M5s regalerebbe a Salvini uno spazio immenso. Nessuna paura del voto”. Nicola Zingaretti, segretario del Pd, mette la parola fine alle voci su una presunta alleanza con i pentastellati e dalle pagine dell’HuffingtonPost risponde anche all’intervista di Matteo Renzi pubblicata sul Corriere della Sera. “Matteo Salvini ha aperto la Crisi. Il governo populista ha fallito e messo l’Italia ...