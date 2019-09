Luigi Di Maio | Giorgia Meloni e il nuovo lodo Alfano | così il Pd farà fuori

Luigi Di Maio : accolti i 20 punti M5S nel programma di Governo : "Buongiorno, posso dirvi già da ora che tutti i 20 punti che il MoVimento 5 Stelle ha presentato al Presidente Conte sono affrontati nel programma

Luigi Di Maio rinuncia alla poltrona di vice premier - accordo a un passo : Luigi Di Maio rinuncia alla poltrona di vice premier, accordo a un passo Anche l’ultimo paletto sembra essere stato rimosso. Di Maio rinuncia alla vicepresidenza del Consiglio dei Ministri, dopo le pressioni arrivate sia dal Partito Democratico – prendendo forse in contropiede il capo politico del M5S, proponendo di eliminare la figura del vicepremier – sia dall’interno dello stesso Movimento. Il maggior contestatore ...

Luigi Di Maio - ambizione suicida : "Vuole un altro ministero". Dove potrebbero spedirlo : finito : Ha rinunciato al ruolo di vicepremier, Luigi Di Maio, ma non a quello di un ministero di peso. L'ormai ex titolare di Mise e Lavoro, due dicasteri di importanza cruciale, non si rassegna e anzi rilancia: vuole il Viminale. Dal Pd però frenano, considerando a ragione il Ministero degli Interni come i

Luigi Di Maio - le pressioni private di Grillo : "Come alla Standa". Umiliato - retroscena sul passo indietro : La rinuncia a fare il vicepremier Luigi Di Maio l'ha motivata, con un video su Facebook, tirando in ballo il medesimo passo indietro dal fronte Pd. Ma la verità, spiegano vari retroscena incrociati, è che sul leader del M5s sono arrivate le pressioni fortissime da parte del fondatore, Beppe Grillo.

Luigi Di Maio si allinea : È una lunga giornata di tensione. Luigi Di Maio vive ore febbrili. Prima a Palazzo Chigi, dove incontra l’intera squadra del governo uscente, giusto il tempo di una foto ricordo. Poi in una casa del Movimento a due passi di Castel Sant’Angelo. Dove incontra Alessandro Di Battista. È l’incontro su cui flette la giornata. Il capo politico condivide con l’ex compagno di tante battaglie i suoi timori e le sue ...

Luigi di Maio - appello sul voto Rousseau : "Elettori M5s - fate voi". Affonda l'intesa col Pd? : Dopo il video di Giuseppe Conte, a strettissimo giro di posta, ecco quello di Luigi Di Maio. Un video in cui il capo politico del M5s parla del (possibile) governo Pd e M5s e, soprattutto, dell'imminente voto sulla fantomatica piattaforma Rousseau che potrebbe Affondarlo. Un messaggio con il quale,

“Non esiste più il problema”. Luigi Di Maio - la dichiarazione che sblocca la crisi : “Con Zingaretti e Di Maio abbiamo una grande opportunità per migliorare e cambiare l’Italia e fare il bene del paese, per aprire una stagione riformatrice”. Parla così il Premier incaricato Giuseppe Conte, che viaggia ormai a vele spiegate verso il rinnovo di governo. “È una fase cruciale da affrontare con ragionevolezza e determinazione. Abbiamo grandi e buone idee da realizzare per questo paese”, ha appena dichiarato su ...

Luigi Di Maio rinuncia al ruolo di vicepremier : "Il problema non esiste più" : “Dopo essere piombati in questa crisi assurda avevamo due strade, o tornare al voto o verificare se c’era un’altra maggioranza. Tornando al voto ci saremmo ritrovati nella stessa situazione di oggi, la destra ci diceva che eravamo di sinistra, e viceversa, ma noi siamo post-ideologici. Ma per l’Italia servono soluzioni. Personalmente ho avuto la sensazione che mentre lavoravamo sul programma altri usavano il loro tempo ...

Luigi Di Maio - messaggio minaccioso al Pd : "Alle elezioni anche subito" : Poco prima dell'incontro a Palazzo Chigi tra Giuseppe Conte tra i capigruppo di M5s e Pd per discutere il programma di governo, mentre continuano le trattative per l'inciucio, Luigi Di Maio continua ad alzare la posta: "Voglio dare un governo al Paese, ma non a tutti i costi", premette in un'intervi

Luigi Di Maio : "Sì al Governo con il Pd ma non a tutti i costi" : “Governo sì ma non a tutti i costi”. Lo dice Luigi Di Maio, capo politico di M5S, in un’intervista in onda su Class Cnbc, rilasciata nel weekend.“Se nasce un Conte bis, nasce -spiega Di Maio- perché abbiamo nel programma di Governo i temi che interessano alle persone, e non dobbiamo assolutamente approssimarli o annacquarli. Devono essere obiettivi ben precisi. Si vuole il taglio dei parlamentari, si o no? ...

Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista - il piano per far crollare il governo : i 20 parlamentari indispensabili : Luigi di Maio si prepara al piano b. La possibilità che esca dal governo in via definitiva non è poi così remota e così cerca di portare dalla propria parte Alessandro Di Battista, anche lui a rischio nella trattativa Pd-M5s. I due utilizzano la carta "dei numeri in Senato", là dove la maggioranza d

M5s - vertice con Luigi Di Maio : "Giuseppe Conte dovrà tenere conto del voto su Rousseau" : Tutto in bilico in attesa di Rousseau. È il messaggio che trapela da fonti presenti all'incontro di questa mattina 2 settembre a Palazzo Chigi con Luigi Di Maio. Il capo politico del M5S ha voluto incontrare ministri e sottosegretari del Movimento per ringraziarli del lavoro svolto negli ultimi 14 m

Vertice M5s a Palazzo Chigi alle 10 - presiederà Luigi Di Maio : Il leader M5S Luigi Di Maio, a quanto si apprende, presiederà intorno alle 10 a Palazzo Chigi un Vertice del Movimento 5 stelle. Domani, 3 settembre, gli iscritti saranno chiamati a esprimersi sulla piattaforma Rouseeau in merito al governo Conte bis. Questo il quesito: “Sei d’accordo che il MoVimento 5 Stelle faccia partire un Governo, insieme al Partito Democratico, presieduto da Giuseppe Conte?”.Beppe Grillo, ...

Giuseppe Conte e Luigi Di Maio - l'incontro finisce in rissa : urla e grida. Tensione alle stelle : Giuseppe Conte resiste sui due vicepremier: "Con Luigi Di Maio dentro si stabilizzerebbe il governo e il mio ruolo, a tutto vantaggio del Pd". Con il grillino al suo fianco, è il ragionamento, riuscirebbe a tenersi fuori dalla dialettica quotidiano con il Pd. Eppure, rivela La Stampa in un retroscen