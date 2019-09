Locomotiva Roglic | si prende crono e leadership della Vuelta

Fonte : ilfogliettone

(Di martedì 3 settembre 2019) Formidabile Primoz: in un colpo solo diventa uno dei pochi corridori in attivita' ad avere vinto almeno una tappa in ciascuno delle tre grandi corse a tappe (Giro d'Italia, Tour,), aggiudicandosi lametro individuale da Jurancon a Pau, e indossa la 'camiseta roja' di leader74/a corsa spagnola. Lo sloveno, come una vera, copre i 36,2 chilometri del percorso odierno in 47'05", mettendosi tutti gli avversari alle spalle e infliggendo distacchi piuttosto elevati ai principali antagonisti nella lotta per il successo di Madrid.da' 1'29" al connazionale Tadej Pogacar, oggi 11/o ma primo dei big; 1'38" ad Alejandro Valverde, 13/o; 2'00" a Miguel Angel Lopez (14/o), partito 2' prima di lui e umiliato con un sorpasso all'ultima curva; 3'06" a Nairo Quintana, partito ultimo e naufragato al 27/o posto.Adesso, nella classifica generale,ha ...

