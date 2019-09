LIVE Georgia-Italia calcio femminile 0-1 | Qualificazioni Euro 2021 in DIRETTA | le azzurre

LIVE Georgia-Italia calcio femminile 0-1 - Qualificazioni Euro 2021 in DIRETTA : 5' al termine - è il momento di spingere! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 85′ Che peccato, la traiettoria era giusta, la sfera sfiora la traversa! 84′ calcio di punizione ai limiti dell’area, sarà Giugliano a tirare. 82′ Giacinti sfiora l’ennesimo gol della sua partita, il destro sfiora il palo laterale sinistro. 80′ Sutidze resta a terra, la capitana della Georgia si è presa una pallonata in faccia. 78′ Prova il destro ...

LIVE Georgia-Italia calcio femminile 0-1 - Qualificazioni Euro 2021 in DIRETTA : 15' al termine - è il momento di spingere! 76′ Ennesimo corner del match per l'Italia. 74′ Ci prova di sinistro, ma la palla finisce ampiamente sopra la traversa. 73′ Sarà Cernoia a calciare. 72′ calcio di punizione ai limiti del'area per l'Italia, occasione da sfruttare! 71′ Seconda sostituzione per le azzurre: Girelli lascia il posto a Tarenzi. 70′ Ottima girata di Giacinti, ...

LIVE Georgia-Italia calcio femminile 0-1 - Qualificazioni Euro 2021 in DIRETTA : traversa di Giacinti! 65′ Problemi alla schiena per Bergamaschi, che rest a terra, entra lo staff medico. 63′ Problemi di crampi per Bakradze, le georgiane dovrebbero calare fisicamente sul finale. 61′ Prova una mezza rovesciata Giacinti da dentro l'area di rigore, ma oggi la sfera non vuole saperne di entrare. 59′ Arriva la prima sostituzione anche per la Georgia: Cheminava ha preso ...

LIVE Georgia-Italia calcio femminile 0-1 - Qualificazioni Euro 2021 in DIRETTA : inizia il secondo tempo! 54′ Bartoli prova a fare tutto da sola superando tre avversarie, ma il suo destro finisce ampiamente fuori. 52′ secondo corner della ripresa per le azzurre. 50′ Cernoia ha provato il cross centrale per Giacinti, ma la difesa georgiana aveva intuito tutto. 48′ Ottima fase di possesso palla di Bergamaschi, che si guadagna un calcio d'angolo. 47′ Subito una ...

LIVE Georgia-Italia calcio femminile 0-1 - Qualificazioni Euro 2021 in DIRETTA : finisce il primo tempo - azzurre superiori ma imprecise 15:14 L'Italia ha dominato in lungo e in largo i primi 45′ di gioco, tuttavia le ragazze di coach Bertolini hanno tanto da rimproverarsi: il gioco delle azzurre è stato abbastanza fluido, ma spesso nel momento della conclusione è mancato un po' di coraggio e di lucidità. La Georgia è una squadra nettamente inferiore, questa partita deve regalare tanti gol all'Italia, ...

LIVE Georgia-Italia calcio femminile 0-1 - Qualificazioni Euro 2021 in DIRETTA : Girelli sblocca le azzurre! 33′ Arriva la prima ammonizione del match: cartellino giallo per Daneila. 31′ Ancora occasione importante per Giacinti, Gabunia era andata a vuoto, ma l'azzurra non riesce a direzionare la sfera. 29′ GIUGLIANO! Che occasione per la numero 23, che trovatasi sola davanti alla porta non riesce a segnare! 28′ Guagni apre il gioco su Girelli, che poi prova a sfondare ...

LIVE Georgia-Italia calcio femminile 0-0 - Qualificazioni Euro 2021 in DIRETTA : calcio di rigore per le azzurre! 24′ Fallo di Kvelidze su Giacinti. 23′ calcio DI rigore PER LE azzurre! 21′ Ancora un cross sbagliato, questa volta l'errore è di Guagni. 20′ Brutto fallo in scivolata di Danelia su Girelli. 19′ Cernoia ci prova con il sinistro dalla distanza, ma la conclusione finisce ampiamente fuori. 17′ Già quattro i tiri tentati dall'Italia, ancora zero per ...

LIVE Georgia-Italia calcio femminile 0-0 - Qualificazioni Euro 2021 in DIRETTA : traversa di Cernoia! 11′ GIACINTI! Cross perfetto di Bergamaschi, Giacinti prova a sfondare con il sinistro, ma la sfera finisce di pochi centimetri sopra la traversa! 9′ La Georgia non riesce a superare la propria metà-campo, dominio assoluto delle italiane in questi primi 10′. 8′ traversa DI CERNOIA, PRIMA OCCASIONE IMPORTANTE PER LE AZZURRE! 7′ calcio di punizione ai limiti ...

LIVE Georgia-Italia calcio femminile - Qualificazioni Euro 2021 in DIRETTA : azzurre - serve una vittoria convincente. Formazioni ufficiali 13:22 Sono già state rese note le Formazioni ufficiali. 13:20 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Georgia-Italia, match delle Qualificazioni agli Europei 2019 di calcio femminile. Il programma di Georgia-Italia – La presentazione di Georgia-Italia Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Georgia-Italia, secondo incontro delle Qualificazioni agli Europei 2021 di calcio ...