LIVE Georgia-Italia calcio femminile 0-1 | Qualificazioni Euro 2021 in DIRETTA | Girelli

Fonte : oasport

(Di martedì 3 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA33′ Arriva la prima ammonizione del match: cartellino giallo per Daneila. 31′ Ancora occasione importante per Giacinti, Gabunia era andata a vuoto, ma l’azzurra non riesce a direzionare la sfera. 29′ GIUGLIANO! Che occasione per la numero 23, che trovatasi sola davanti alla porta non riesce a segnare! 28′ Guagni apre il gioco su, che poi prova a sfondare di testa, ma non riesce ad imprimere forza e direzione alla palla. 27′d’angolo per l’. 25′ GOOOOOOOOOOOL!! Il portiereno aveva parato la prima conclusione, maè stata lucidissima a segnare sulla ribattuta! 24′ Fallo di Kvelidze su Giacinti. 23′DI RIGORE PER LE AZZURRE! 21′ Ancora un cross sbagliato, questa volta l’errore è di Guagni. 20′ Brutto fallo in ...

