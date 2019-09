LIVE Georgia-Italia calcio femminile 0-0 | Qualificazioni Euro 2021 in DIRETTA | traversa

Fonte : oasport

(Di martedì 3 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11′ GIACINTI! Cross perfetto di Bergamaschi, Giacinti prova a sfondare con il sinistro, ma la sfera finisce di pochi centimetri sopra la! 9′ Lanon riesce a superare la propria metà-campo, dominio assoluto dellene in questi primi 10′. 8′DI CERNOIA, PRIMA OCCASIONE IMPORTANTE PER LE AZZURRE! 7′di punizione ai limiti dell’area per l’, a calciare sarà Cernoia. 6′ Prova a sfondare di tacco Giacinti, che però non impatta bene la palla regalandola alle avversarie. 5′ Arriva il primo corner per le azzurre. 5′ Guagni con il coltello fra i denti a centrocampo, non sarà un ostacolo semplice da superare per lene. 3′ Parte subito bene l’in attacco, ottimo cross al centro di Guagni, ma la palla ha toccato ...

zazoomblog : LIVE Georgia-Italia calcio femminile Qualificazioni Euro 2021 in DIRETTA: azzurre serve una vittoria convincente. F… - CalcioNews24 : Georgia Italia LIVE: la Nazionale Femminile impegnata nelle qualificazioni a Euro2021 -