LIVE Georgia-Italia calcio femminile 0-0 | Qualificazioni Euro 2021 in DIRETTA | calcio di

Fonte : oasport

(Di martedì 3 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA24′ Fallo di Kvelidze su Giacinti. 23′DI RIGORE PER LE AZZURRE! 21′ Ancora un cross sbagliato, questa volta l’errore è di Guagni. 20′ Brutto fallo in scivolata di Danelia su Girelli. 19′ Cernoia ci prova con il sinistro dalla distanza, ma la conclusione finisce ampiamente fuori. 17′ Già quattro i tiri tentati dall’, ancora zero per la. 15′ Brutto errore di Bergamaschi, che non si capisce con Giacinti, la palla finiscemente sul fondo. 13′ L’sta giocando bene, con la giusta aggressività, ma deve essere più fredda e cinica quando si tratta di concludere in porta. 11′ GIACINTI! Cross perfetto di Bergamaschi, Giacinti prova a sfondare con il sinistro, ma la sfera finisce di pochi centimetri sopra la traversa! 9′ Lanon ...

