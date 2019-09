LIVE Basket | Mondiali 2019 in DIRETTA | risultati 3 settembre Australia-Senegal apre il

Fonte : oasport

(Di martedì 3 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9:30: in arrivo la palla a due, sta per iniziare la quarta giornata dei! 9:29 Quintetto invece quasi del tutto NBA per l’, e l’unico che non vi gioca è Jock Landale che è parte dello Zalgiris Kaunas da questa stagione 9:27 Parte dalla panchina l’ex centro di Avellino Hamady N’Diaye 9:25 Non elevatissimo al momento il tasso di pubblico presente a Dongguan, dove sta terminando la cerimonia degli inni nazionali tra. 9:20 Nella giornata di ieri sono state sei le formazioni a guadagnare l’accesso alla seconda fase: si tratta di Italia, Serbia, Spagna, Argentina, Russia e Polonia. Solo due i posti da assegnare nei gironi dall’A al D, dato che potremmo avere anche quest’oggi, ma che, visti gli scontri in campo, sembra probabile con numeri ...

franbellino : LIVE Basket, Mondiali 2019 in DIRETTA: la Serbia domina le Filippine. La Spagna soffre ma batte Porto Rico. Russia… - OA_Sport : LIVE Basket, Mondiali 2019 in DIRETTA: risultati 3 settembre. Spiccano Usa-Turchia e Brasile-Grecia. Pericolo Canad… - zazoomblog : LIVE BASKET Mondiali 2019 in DIRETTA: risultati 3 settembre. Spiccano Usa-Turchia e Brasile-Grecia. Pericolo Canada… -