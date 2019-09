Lista Uefa Atalanta | le scelte di Gasperini | inizia il sogno Champions League

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 3 settembre 2019) Inizio di stagione dai due volti in casa, successo all’esordio in rimonta contro la Spal, poi sconfitta davanti al pubblico amico contro il Torino. La squadra diha dimostrato di essere molto forte e si candida ad essere una protagonista anche in, nel frattempo è stata consegnata ladei giocatori che parteciperanno alla massima competizione europea per club. Ecco l’elenco in ordine alfabetico: Guilherme Arana, Musa Barrow (B), Timothy Castagne, Marten De Roon, Berat Djimsiti, Remo Freuler, Pierluigi Gollini (Formato in Italia), Alejandro Gomez, Robin Gosens, Hans Hateboer, Roger Ibañez, Josip Ilicic, Simon Kjaer, Ruslan Malinovskyi, Andrea Masiello (Formato In Italia), Luis Muriel, Jose’ Palomino, Mario Pašalic, Francesco Rossi (Formato nel Club), Marco Sportiello (Formato nel Club), Rafael Toloi, Duvan ...

