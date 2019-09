Lista Champions League Juventus | oggi l’elenco completo | cosa cambia dopo l’infortunio di

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 3 settembre 2019) Nelle serata di ieri è andata in archivio la finestra di calciomercato, campagna estiva dai due volti per la, sono arrivati comunque calciatori importanti come il difensore de Ligt, i centrocampista Ramsey e Rabiot a parametro zero mentre è andato in porto lo scambio tra Cancelo e Danilo, l’ex Manchester City si è già messo in mostra con buone giocate ed il gol contro il Napoli. Tanti problemi invece in uscita dove la dirigenza bianconera non è riuscita a piazzare gli esuberi, l’intenzione era quella di cedere almeno un big per reparto, situazione che non si è verificata. Entroladovrà presentare lae l’infortunio di Giorgio Chiellini ha completamenteto i piani. Out Perin e Pjaca, farà parte dell’elenco Daniele Rugani, Sarri non ha intenzione di rischiarel’infortunio di Chiellini e convocherà ...

pisto_gol : La Juventus aveva messo in lista di trasferimento 6 giocatori, che sul bilancio incidono per 100 mln di €, F.Parati… - DiMarzio : #Juve, dopo il no al #PSG #Mandzukic rischia l'esclusione dalla lista #Champions?? - CalcioWeb : Lista #ChampionsLeague #Juventus, oggi l'elenco completo: cosa cambia dopo l'infortunio di Chiellini -