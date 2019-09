Lista Champions League Juventus | ecco chi starà fuori | c’è una sorpresa!

Juventus - come li mettiamo? Mercato importante - ma rosa in sovrannumero : 3 big fuori dalla Lista Champions! : Mercato importante per la Juventus, ma la rosa è in sovrannumero: rimasti tutti gli esuberi e 3 big resteranno fuori dalla lista Champions L’anno scorso aveva sorpreso tutti con l’acquisto di Cristiano Ronaldo, quest’anno la Juventus non ha piazzato il colpo ad effetto, ma ha puntellato la rosa con una serie di acquisti importanti: lieto il ritorno di Buffon come secondo portiere; in difesa sono arrivati De Ligt e Demiral ...

Lista Champions League Juventus - oggi l’elenco completo : cosa cambia dopo l’infortunio di Chiellini : Nelle serata di ieri è andata in archivio la finestra di calciomercato, campagna estiva dai due volti per la Juventus, sono arrivati comunque calciatori importanti come il difensore de Ligt, i centrocampista Ramsey e Rabiot a parametro zero mentre è andato in porto lo scambio tra Cancelo e Danilo, l’ex Manchester City si è già messo in mostra con buone giocate ed il gol contro il Napoli. Tanti problemi invece in uscita dove la ...

Juve : con l’infortunio di Chiellini - Rugani dovrebbe essere inserito nella Lista Champions : La Juventus ha vissuto una sessione di mercato piuttosto difficile: Fabio Paratici non è finora riuscito a cedere alcuni giocatori fuori dai piani del nuovo allenatore Maurizio Sarri, attualmente alle prese con i postumi della polmonite che gli faranno saltare anche la seconda di campionato. Tra i partenti era stato inserito anche Daniele Rugani, ma ora il destino gli sta regalando un’altra chance di rimanere in bianconero....Continua a leggere

Calciomercato Juventus - Mandzukic rifiuta il PSG : il croato rischia di rimanere fuori dalla Lista Champions : Dopo il no al Manchester United, l’attaccante croato non apre nemmeno ai parigini, rischiando così di finire ai margini del progetto Sarri Mario Mandzukic resta alla Juventus, l’attaccante croato ha rifiutato anche la proposta del Paris Saint-Germain, dopo aver rispedito al mittente anche quella del Manchester United. Lapresse Un rifiuto che potrebbe costargli davvero caro, considerando la possibile esclusione dalla lista ...

Juventus - Gazzetta dello Sport : Matuidi e Mandzukic possibili esclusi da Lista Champions : La Juventus è pronta a disputare la prima partita di Serie A, prevista per sabato 24 agosto alle ore 18:00 a Parma, in attesa del big match della seconda giornata contro il Napoli. In queste due partite non ci sarà in panchina Maurizio Sarri, che sta curando una polmonite e sarà sostituito dal vice Martusciello. Il tecnico toscano dovrebbe ritornare a pieno regime dopo la sosta del campionato, anche se nel frattempo dovrebbe riuscire a condurre ...

Ziliani : La Juve non forma i suoi giocatori. Ecco perché ha problemi di Lista Champions : Sul Fatto Quotidiano la consueta rubrica di Paolo Ziliani. Che oggi si occupa della Juventus e della sua cattiva programmazione. Ziliani parte dalle parole di Paratici di qualche giorno fa, quando, a proposito della lista di 25 giocatori da consegnare all’Uefa per la prossima Champions ha detto: “Possiamo iscrivere 21 giocatori più 4 local player: quest’anno ne abbiamo solo uno, per cui ne iscriveremo solo 22”. Parole che, scrive Ziliani, ...