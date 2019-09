Libri di Harry Potter rimossi da una scuola cattolica | “Evocano gli spiriti maligni”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2019) Alla biblioteca di unaprivata nello stato americano del Tennessee hanno fatto sparire tutti idella saga di. Nessun furto, è solo che “le maledizioni e gli incantesimi che vengono usati neisono veri e quando sono letti da un umano rischiano di evocare gli. Così il pastore della St. Edward Catholic School di Nashville, Dan Reehil, ha seguito i consigli degli esorcisti e ha deciso di fare piazza pulita di queste pagine “inappropriate”. “Questipresentano la magia sia in bene che in male, il che non è vero, in realtà è un inganno intelligente” ha scritto il reverendo in una email ufficiale inviata a tutti i genitori. Detto e fatto. Fino all’anno scorso, l’opera di J.K. Rowling era regolarmente sugli scaffali della biblioteca della, con l’apertura della nuova biblioteca per l’anno accademico 2019-2020, invece il ...

