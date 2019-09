La rassegna stampa di martedì 3 settembre – Le prime pagine di calcio : “ciao ciao Maurito” [FOTO] : Continua il nostro classico appuntamento con la ‘ rassegna stampa ’, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’. Nella serata di ieri si è conclusa la finestra di calcio mercato che ha regalato molto emozioni, la regina può essere considerata l’Inter, i nerazzurri hanno costruito una squadra veramente forte ed in grado di lottare per lo ...

Le prime pagine di oggi : Le trattative per la formazione del governo, la vittoria di Leclerc in Formula 1, e il Papa bloccato in ascensore

Giulia De Lellis : le prime pagine del libro Le Corna stanno bene su tutto (video) : Nelle scorse ore, Giulia De Lellis , per tenere viva l'attenzione e la curiosità dei fan sul suo libro 'Le Corna stanno bene su tutto ', ha pubblicato alcuni stralci di pagina che non sono sfuggiti all'occhio dei più curiosi:prosegui la lettura Giulia De Lellis : le prime pagine del libro Le Corna stanno bene su tutto (video) pubblicato su Gossipblog.it 31 agosto 2019 14:33.

La rassegna stampa di martedì 27 agosto – Le prime pagine di calcio : “guarda che Inter” [FOTO] : Continua il nostro classico appuntamento con la rassegna stampa, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’, importanti indicazioni dopo la prima giornata del campionato di Serie A. Nel match di ieri in campo la nuova Inter di Antonio Conte, avvio convincente per i nerazzurri che hanno dominato in lungo ed in largo contro il Lecce, il risultato di 4-0 ...