Le notizie del giorno ore 13 | 30

Ultime notizie Roma del 03-09-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto della redazione da Francesco Vitale in studio e il giorno del voto su Rousseau fino alle 18 gli iscritti del MoVimento 5 Stelle potranno esprimersi sulla piattaforma sull’accordo con il Partito Democratico pubblicato anche la bozza di programma la domanda a cui gli iscritti devono dare risposta sei d’accordo che il MoVimento 5 Stelle faccia partire un governo insieme al ...

L'oroscopo del giorno - mercoledì 4 settembre : Vergine 'voto 9' - buone notizie per Acquario : Durante la giornata di mercoledì 4 settembre, i nativi Toro si sentiranno piuttosto confusi e avranno bisogno di fermarsi un attimo a riflettere, mentre Leone potrebbe riuscire a ripristinare i rapporti con il partner. Per Vergine sarà una giornata da dedicare interamente alla passione e ai sentimenti, al contrario, Bilancia sarà particolarmente impegnato sul posto di lavoro, con tante mansioni da portare a termine. Andiamo a vedere nel ...

Ultime notizie Roma del 03-09-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli Eleonora della NG Mission lifeline iPhone Oltre 100 migranti a bordo entrata nel porto di Pozzallo dopo aver dichiarato lo stato di emergenza a bordo portando il divieto imposto dalle autorità italiane la Guardia di Finanza ha disposto il sequestro amministrativo cautelare della Eleonora e la Procura di Ragusa aperto un’inchiesta sulla arrivo della nave ...

Ultime notizie Roma del 03-09-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale trovati dalla ragazza in studio Roberta Frascarelli sono stati recuperati con l’elicottero e portati al sicuro ieri pomeriggio alpinisti spagnoli bloccati da tre giorni in parete sulle Tre Cime di Lavaredo intervento di recupero a 2750 metri di quota è stato effettuato dell’equipaggio di un elicottero di Bolzano sfruttando una momentanea varco nella nebbia agli scalatori avrebbero rifiutato ...

Ultime notizie Roma del 03-09-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale Bentornati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli almeno 5 persone sono morte alle Bahamas a causa dell’uragano Dorian lo afferma il primo ministro Hubert Minnie siamo nel mezzo di una tragica tragedia dice ancora Mini II anni senza precedenti ed estesi l’uragano Dorian è ancora sull’isola di Grand Bahama e ci resterà per molto e ora apriremo aiuto assistenza il prima assicura invitando i ...

notizie del giorno (ore 7 - 30) : DI MAIO "IL PROBLEMA DEL VICEPREMIER NON ESISTE PIÙ" Passo indietro del leader pentastellato alla vigilia del voto su Rousseau: problema risolto dopo la rinuncia del Pd alla carica. "Solo ministri incensurati e a tutti applicheremo le regole del nostro codice etico". Ma alla base aggiunge: "Non esiste un voto giusto o sbagliato". APPELLO DI CONTE A M5S E PD "OCCASIONE UNICA" In un videomessaggio il premier incaricato ha spiegato di capire i ...

notizie del giorno – Le panchine di Serie A già traballano - rivelazione Mancini - cori razzisti a Lukaku : LE panchine DI Serie A GIA’ traballano – La seconda giornata del campionato di Serie A ha dato importanti indicazioni. Già due panchine traballano dopo un avvio veramente negativo: si tratta Fiorentina e Sampdoria. Il club viola è partito con ambizioni veramente importanti, l’arrivo del presidente Commisso aveva portato grande entusiasmo ma fino al momento la squadra non è riuscita a muovere la classifica, la situazione ...

