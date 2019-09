Fonte : vanityfair

(Di martedì 3 settembre 2019) Quando vi ho lasciato non riuscivo a trattenere il mio pianto, pur sapendo che stavo uscendo dal carcere, dove ero privato della libertà e degli affetti, perché voi mi avete insegnato che per essere uomini bisogna avere il coraggio di piangere senza vergognarsene. In questi tre anni vi ho guardato, ascoltato e ho osservato ogni vostro gesto, ogni volta che avevo la fortuna di esservi vicino. Sappiate che il seme che voi avete seminato ha germogliato anche dentro di me e nessuno potrà impedire o interrompere il suo cammino naturale che è quello di dare i suoi frutti. Quanti momenti difficili ho vissuto, quante contraddizioni in questi anni, ma credetemi anche moltissime soddisfazioni. Adesso che sono in comunità, sono cosciente delle difficoltà che mi si presenteranno, ma sono sicuro di poterle fronteggiare, poiché inizio a conoscermi. Ero un bambino insicuro e indifeso, ora mi sento un ...

Jenny26988240 : ?????? io sempre in 2a B ero... come durante l’alfabeto dell’amore #techetechete - Romilyn41 : RT @_Techetechete: Ci hanno fatto sospirare, sognare e innamorare. Questa sera a #techetechete una puntata tutta dedicata alle canzoni che… - Romilyn41 : RT @_Techetechete: Fermi tutti, è il momento di #techetechete! Questa sera all’insegna della musica e della passione ?? “L’alfabeto dell’a… -