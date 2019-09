La star del Wrestling Asuka ha aperto un canale di gaming inaugurandolo con una partita a

Fonte : eurogamer

(Di martedì 3 settembre 2019) Un nuovo personaggio entra nel mondo degli YouTuber con un nuovodedicato al. A quanto paredi WWE, ha deciso di intraprendere la carriera da streamer, condividendo con i fan, attraverso i social, la sua nuova pagina su YouTube.KanaChanTV, questo il nome del, è stato creato in questi giorni e nel frattempo la wrestler ha pubblicato i suoi progressi (postazione per la registrazione compresa) su Twitter. Per inaugurare il nuovo spazio,ha creato un primo video dedicato al superamento di un livello in Super Mario Maker 2.Anche seè famosa nel campo del, la lottatrice ha lavorato in passato come graphic designer e come giornalista di videogiochi. Di seguito potete dare uno sguardo al suo primo video.Leggi altro...

