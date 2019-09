La spesa degli italiani | ecco i prodotti alimentari che hanno conquistato il nostro

Fonte : gqitalia

(Di martedì 3 settembre 2019) Inutile tentare di negarlo: la lista dellaè spesso e volentieri uno specchio fedele della nostra società. Soprattutto per quanto riguarda i, in grado di intrecciare nel giro di uno scontrino o poco più un racconto che parla di ambizioni, aspettative, desideri e vita concreta. Lo sanno bene i ricercatori dell'Osservatorio Immagino Nielsen GS1 Italy, che prendendo in considerazione ben 64.800confezionati presenti sugli scaffali dei supermercati – e i relativi dati di vendita dello scorso anno – si sono impegnati a stilare una sorta di classifica dei principali trend nazionale sul fronte alimentare. Scopriamo così, forse un tantino a sorpresa, che quando andiamo a fare lala regina indiscussa delcarrello è la mandorla. È lei la prezzemolina più di successo tra tutti i possibili ...

CarloStagnaro : Dice @PTridico sul @fattoquotidiano che le politiche di bilancio 'degli ultimi decenni' hanno creato 'una spesa pub… - berlusconi : Il primo banco di prova della nuova maggioranza sarà la manovra economica: solo una visione liberale, improntata al… - AnicioBoezio : ... il processo di integrazione europea trasformerà l'Italia in una piccola America, dove quasi la metà degli abita… -