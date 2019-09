La magistratura indaghi su chi ha bloccato la Mar Jonio

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 3 settembre 2019) In data 2 settembre 2019, con le firme dei Senatori Gregorio de Falco e Saverio De Bonis, e dell’avvocato Alessandra Ballerini, è stato presentato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma (e per conoscenza ed al fine di assumere ogni determinazione di competenza indirizzato anche al Commissario per i diritti umani del Consiglio di Europa, all’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (UNHCHR) e alla Commissione dell’Unione Europea) un Esposto relativo alla vicenda della Mar, nave che aveva tratto a bordo molti naufraghi e alla quale era stato interdetto l’ingresso in acque italiane, impedendo così lo sbarco delle persone salvate e quindi il completamento obbligatorio delle operazioni di salvataggio.È necessario ricordare che la Marè un nave italiana, alla quale è stato impedito ...

