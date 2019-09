La Germania si scusa 80 anni dopo l' invasione | Ci inchiniamo di fronte alle vittime

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 3 settembre 2019) La comunità internazionale ha commemorato l′80esimoversario dell’inizio della Seconda guerra mondiale con lache, al più alto livello e con le parola più chiare, ha chiesto nuovamente “perdono” per il conflitto scatenato in Polonia durante la dittatura nazista e si è “inchinata” dimilioni di.Nelle commemorazioni, svoltesi in tre diverse zone della Polonia con la cerimonia centrale organizzata a Praga, è prevalso una spirito di riconciliazione favorito dai decenni di pace nel continente. Tuttavia sono emerse stonature con un accenno polaccoriparazioni di guerra miliardarie che ladovrebbe ancora pagare e con mancati inviti a due epigoni della storia passata e attuale.Uno è Vladimir Putin, il presidente della Russia erede dell’Urss che coi nazisti si divise ...

