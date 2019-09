“La droga mi stava ammazzando” Musica sotto choc | la terribile confessione del cantante

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 3 settembre 2019) Justin Bieber si apre ai fan e, su Instagram, scrive un lungo post in cui racconta le origini della sua depressione e la lunga battaglia che sta finalmente vincendo. «Spero che troviate il tempo di leggere questo, viene dal mio cuore», ha scritto ilcanadese che per anni ha fatto innamorare le teenager di tutto il mondo. Justin Bieber, 25 anni, ha voluto confessarsi con un lungo messaggio, spiegando le ragioni che lo hanno spinto verso la depressione, ma non solo. «È dura alzarsi dal letto la mattina con l’attitudine giusta quando sei sopraffatto dalla vita, dal passato, dal lavoro, dalle responsabilità, dalle emozioni, dalla famiglia, dalle finanze, dalle relazioni. Quando sembra che ci sia un problema dietro l’altro, e vedi ogni giorno col terrore di anticipare un giorno ancora peggiore. Un ciclo di delusioni su delusioni, a volte raggiungi il punto in cui non vuoi neanche ...

AlessiaMorani : Assessore di #Lagosanto del partito della #Meloni sorpreso a comprare droga. Si occupava di politiche giovanili. Pr… - nadiaferrigo : “Chiudiamo tutto”, diceva Salvini. Ma la legge è dalla parte dei negozi di cannabis light: con lo 0,5 o meno di Thc… - poliziadistato : Torino Arrestato pusher da poliziotti #commissariato Barriera Milano. Durante la perquisizione nel suo appartamento… -