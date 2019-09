Konami vuole lavorare in futuro con più IP conosciute a livello globale

Fonte : eurogamer

(Di martedì 3 settembre 2019)- compagnia nota per serie di videogiochi come Metal Gear Solid, Castlevania e Pro Evolution Soccer - ha in programma dicon più "IP" per console.Durante un'intervista con GamesIndustry.biz, il presidente diEurope Masami Saso ha fatto luce suldell'azienda giapponese, spiegando come i giochi per console continueranno a essere "la parte più importante" del business e rivelando i piani per aumentare il portfolio dell'azienda:"Proponiamo idee e tecnologie innovative nei nostri giochi per console e le applichiamo ad altri dispositivi, quindi continueremo a impegnarci nei nostri giochi per console. Prevediamo inoltre di aumentare il nostro porfolio. Oltre ai titoli multi-dispositivo per PES e Yu-Gi-Oh, prevediamo disu progetti con altre IP note anel prossimo".Leggi altro...

