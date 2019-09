Katie Holmes | la lingerie di cashemire che l’ha resa momentaneamente un’influencer

Fonte : vanityfair

(Di martedì 3 settembre 2019) L’ormai celebre «effetto Meghan Markle», ovvero il conseguente sold out di un capo d’abbigliamento indossato dalla duchessa di Sussex nelle ore successive alla sua apparizione pubblica, è la perfetta manifestazione di ciò che accade quando si è un’influencer di successo. Anche se, come nel caso di Meghan, non si tratta della sua professione, ma semplicemente l’espressione del suo gusto personale. Negli ultimi giorni questo tipico fenomeno della nostra epoca, ad alta velocità di suggestione e consumo, ha investito accidentalmente anche l’attrice. Da sempre apprezzata per la sua distintiva allure acqua e sapone, nel corso della sua carriera l’ex moglie di Tom Cruise è riuscita a trovare l’equilibrio perfetto tra fascino genuino e sperimentazione in fatto di look, dando spesso vita a delle mise molto amate dalle fashioniste. Un ...

