Juventus | de Ligt miglior calciatore dell’anno in Olanda | “adesso la situazione non è

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 3 settembre 2019) “Sono in una nuova Nazione e so che nulla e’ facile. Questo trofeo testimonia il valore della nuova generazione del calcio olandese. Koeman, Van Persie, Robben e Van Gaal sono la vecchia generazione, io spero di dare al calcio cio’ che hanno dato loro. Lavorero’ duro in Italia per riuscirci”. Sono le dichiarazioni deldellaMatthijs de, premiato ieri notte con una speciale “Scarpa d’oro” comegiocatore dell’anno, ad Amsterdam, dal giornale “De Telegraaf“. “Sono molto fiero per me, per le persone che mi hanno aiutato nell’ultimo anno e per la mia famiglia, che mi supporta sempre”, ha aggiunto il difensore olandese. Lista Champions League, oggi l’elenco completo: cosa cambia dopo l’infortunio di Chiellini L'articolo, de...

DiMarzio : #DeLigt ha ricevuto la scarpa d'oro in Olanda: 'Un sogno. Alla #Juventus non è facile, ma lavorerò per diventare un… - Gazzetta_it : Una scarpa d’oro per #DeLigt: “Alla #Juventus nulla è facile, lavoro per imitare i migliori” - tancredipalmeri : Tre gol presi dalla Juventus. Tutti e tre colpa di De Ligt. -