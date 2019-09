Juventus | come li mettiamo? Mercato importante | ma rosa in sovrannumero | 3 big fuori

Mercato Juventus : Chiellini lesione del crociato - Come cambia il mercato : mercato Juventus: lesione del crociato per il nazionale azzurro Giorgio Chiellini. L’infortunio cambia drasticamente il mercato bianconero. E’ una tegola pesantissima quella che si è abbattuta sulla Juventus proprio poco prima della partita contro il Napoli. Il difensore bianconero Giorgio Chiellini ha riportato un bruttissimo infortunio, Come comunicato ufficialmente dalla società: “Nel corso dell’allenamento odierno […] ...

Champions League 2020 : calendario - date - orari e programma di Juventus - Napoli - Inter ed Atalanta. Come vederle in tv : Bene il Napoli, soddisfatta l’Atalanta, non sorride la Juventus, si arrabbia l’Inter. In questo modo si potrebbe riassumere l’andamento dei sorteggi dei gironi della Champions League 2019/2020 che sono stati effettuati ieri a Montecarlo. I partenopei, infatti, sono stati inseriti nel girone con Liverpool, Genk e Salisburgo, per cui la qualificazione non è certo impossibile, la Juventus, invece, ha trovato Atletico Madrid, Bayer ...

Juventus - spunta Mandzukic come possibile contropartita più 35 milioni per Icardi : La Juventus è impegnata nella preparazione dell'importante match di Serie A della seconda giornata che la vedrà impegnata contro il Napoli sabato 31 agosto alle ore 20:45 all' 'Allianz Stadium'. La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca dei rinforzi ideali al gioco di Maurizio Sarri anche se l'esigenza principale attualmente è quella di alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori. Inoltre le cessioni ...

Come vedere Parma-Juventus in diretta TV e in streaming : La prima partita del campionato di Serie A si gioca stasera a Parma: le informazioni e i link per seguirla in diretta dalle 18

LIVE Parma-Juventus - Serie A 2019 in DIRETTA : programma - orario d’inizio e tv. Come seguire in diretta il match : La 118ª edizione di Serie A, la 88ª a girone unico, è pronta a cominciare con Parma-Juventus. Quest’oggi, 24 agosto 2019 alle ore 18, i campioni d’Italia in carica aprono la massima Serie italiana allo Stadio Tardini contro i Crociati di Roberto D’Aversa. Si tratta della 48ª sfida tra le compagini in Serie A, con la Juventus in vantaggio 22 a 10 nei confronti, mentre sarà la quarta volta che si sfidano nella partita inaugurale. La prima volta ...

L'ex giornalista di Mediaset Premium Maurizio Pistocchi ha sottolineato, su Twitter, gli effetti della suggestione Neymar. Pistocchi richiama l'attenzione su quanto avvenuto lo scorso luglio quando Pep Guardiola era dato come prossimo allenatore della Juventus. A distanza di un mese, questa volta le voci riguardano Neymar Jr., l'effetto in borsa è lo stesso, un netto rialzo del titolo bianconero.

Neymar Juventus - ultime notizie : titolo in borsa schizzato come per Guardiola : Neymar Juventus, ultime notizie: titolo in borsa schizzato come per Guardiola Neymar lascerà il Paris Saint Germain? Il futuro dell’asso brasiliano sembra ormai lontano dalla Francia. Al duello tra Real e Barcellona per aggiudicarselo si sarebbe aggiunta anche la Juventus. Neymar Juventus: Dybala alternativa al brasiliano Ad accreditare l’indiscrezione di un inserimento della Juventus nelle trattative tra Psg e i due top club spagnoli ...

Juventus : Rugani a Dybala possibili partenti - come Matuidi e Khedira : La Juventus, a meno di due settimane dall'inizio della Serie A, prosegue la preparazione fisica, col lavoro di Sarri che riguarda soprattutto la fase difensiva, che ha dimostrato alcuni problemi nella partita di International Champions Cup contro l'Atletico Madrid, partita persa per 2 a 1 dai bianconeri. Nel post partita il tecnico toscano ha sottolineato la necessità da parte della Juventus di alleggerire una rosa ricca di giocatori: sono tanti ...

Mercato Juventus - scambio Dybala-Icardi - ecco quando e come si concretizzerà! : Mercato Juventus- come anticipato in mattinata, Paulo Dybala ha scelto di dire no al Tottenham. La Juventus sarebbe rientrato su i suoi passi e anche il giocatore non avrebbe trovato l’accordo totale con i gli Spurs relativo ai diritti d’immagine. Trattativa naufragata totalmente e fumata nera totale. Dybala resta alla Juventus, almeno per il momento. […] More

Juventus - Gonzalo Higuain gela la dirigenza : come blocca tutto. E si dice che Maurizio Sarri... : E di Gonzalo Higuain, che ne sarà? Già, perché il calciomercato non sono soltanto Dybala, Icardi e Lukaku. Ci sarebbe, anzi c'è, anche lui. Il Pipita, ancora in forza alla Juventus, corteggiato dalla Roma, e che però alla Juventus vorrebbe restare. A tutti i costi: lo ha dimostrato nelle partite ami

Juventus - come cambia la squadra con Lukaku : nuovo modulo non più variante ma possibile certezza [FOTO] : La Juventus vista nelle uscite estive non può essere considerata quella vera e che vedremo in partite ufficiali. Innanzitutto perché ha iniziato ad assimilare le nuove metodologie di Sarri dopo anni con Allegri, facendo capire che c’è ancora molto da lavorare. Poi perché, così come per tutte le altre squadre, la condizione fisica lascia ancora il tempo che trova. Senza dimenticare che soltanto da qualche giorno i sudamericani sono ...

Juventus - Sarri ritroverà giocatori importanti come Costa : Ramsey presto tornerà in gruppo : La Juventus, ieri, ha fatto il suo rientro in Italia dopo la tournée asiatica e Maurizio Sarri ha deciso di concedere qualche giorno di relax ai suoi ragazzi. Appena arrivati a Torino molti giocatori hanno deciso immediatamente di andare a rilassarsi un po' al mare. Fra questi c'è Federico Bernardeschi che ha scelto di andare ad Ibiza. Ma c'è anche chi ha scelto di restare a Torino, infatti, Matthijs De Ligt è rimasto nel capoluogo piemontese ...

Formazione Juventus 2019-20 : se arrivasse Lukaku - per Sarri ipotesi Ronaldo come esterno : Maurizio Sarri, nelle prossime settimane, potrebbe trovarsi a rivedere alcune idee che aveva già predisposto per la sua nuova Juventus. Diversi rumors raccontano, infatti, quanto i bianconeri siano interessati a portare a Torino il centravanti del Manchester United Lukaku che, ad un certo punto, sembrava avere nell'Inter l'unica pretendente italiana. L'arrivo del belga si incastrerebbe nel mosaico del club torinese in una maniera tale che ...