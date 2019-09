Juve femminile | biglietti gratis per la sfida al Barcellona

Diretta/ Juventus Novese - risultato 0-0 - : l'amichevole femminile comincia : Diretta Juventus Novese info streaming video e tv, bianconere in campo per la partita amichevole di calcio femminile verso il debutto ufficiale.

Juventus-Barcellona - Champions League calcio femminile 2019-2020 : date - programma e orari delle sfide di andata e ritorno : Urna poco benevola in quel di Nyon per la Juventus in occasione del sorteggio per i sedicesimi di finale della Champions League 2019-2020 di calcio femminile. Le campionesse d’Italia uscenti saranno chiamate ad una vera e propria impresa per passare il primo turno a eliminazione diretta contro il temibile Barcellona, finalista nella scorsa edizione della massima competizione europea per club. Laura Giuliani e compagne affronteranno la ...

Calcio femminile - Champions League 2019-2020 : sorteggio poco fortunato per Juventus e Fiorentina. Barcellona e Arsenal nei sedicesimi : Non è stata fortunata l’urna di Nyon per il Calcio femminile italiano. Nella città svizzera quest’oggi si è tenuto il sorteggio per stabilire i confronti validi per i sedicesimi di finale della Champions League 2019-2020. Ebbene per le due compagini del Bel Paese Juventus e Fiorentina è andata decisamente male. Le bianconere, campionesse d’Italia ma in seconda fascia per via del ranking UEFA, se la vedranno contro il ...

Juventus femminile : ecco chi è Martina Rosucci star in campo e sui social - : Marco Gentile Martina Rosucci è una delle giocatrici più importanti della Juventus femminile e quest'anno sarà quello del riscatto dopo un grave infortunio al ginocchio. I suoi follower su Instagram la seguono sempre con grande affetto Martina Rosucci è uno dei punti di forza della Juventus femminile e della nazionale italiana di calcio. La 27enne di Torino è un centrocampista centrale con una buona visione di gioco e che per queste ...

Calcio femminile - Serie A 2019-2020 : svelato il calendario. Si parte con Roma-Milan - esordio morbido per la Juventus : Il Calcio femminile torna a bussare alle porte degli italiani. Dopo l’ottima prova della Nazionale azzurra di Milena Bertolini, spintasi fino ai quarti di finale iridati, il “Pallone in rosa” è nuovamente protagonista grazie alla presentazione del calendario di Serie A 2019-2020. Si partirà dal 14 settembre e sarà, anche in ambito femminile, la Juventus a difendere il titolo ottenuto l’anno passato. La Vecchia Signora si ...