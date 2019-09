Iscritti M5S votano sì al nuovo governo Conte 2

Rousseau - gli Iscritti M5S hanno detto Sì al governo Conte 2 : a favore il 79 - 3% dei votanti : Per gli iscritti del Movimento 5 stelle il governo Conte 2 può partire. Il 79,3 per cento dei votanti (63.146 persone) si è espresso a favore, contrario il 20,7 per cento (16.488 persone). In totale hanno partecipato alla votazione 79.634 iscritti su una base di 117.194. Le urne sono state aperte dalle 9 alle 18. Il risultato finale è stato reso pubblico dopo più di un’ora di attesa. Per la prima volta l’associazione ha diffuso dati ...

Gli Iscritti del M5S hanno approvato l’accordo con il PD : Con il 79% dei voti a favore hanno confermato l’accordo per il nuovo governo sulla piattaforma Rousseau

Governo appeso a 115mila Iscritti M5S. Di Maio : "Buon voto - 20 punti M5s nel programma" : Luigi Di Maio augura "buon voto" a tutti su Rousseau e spiega: "Tutti i 20 punti che il MoVimento 5 Stelle ha presentato al Presidente Conte sono affrontati nel Programma di Governo... Dal blocco dell'aumento dell'Iva al salario minimo, dal taglio del cuneo fiscale agli aiuti a famiglie e disabili, dallo stop agli inceneritori alle trivelle".I primi dati del referendum su Rousseau parlano intanto di oltre 28mila votanti nelle ...

E' il giorno di Rousseau - gli Iscritti al M5s voteranno fino alle 18 | "Giallo" sull'ordine delle preferenze : Urne telematiche aperte dalle 9 alle 18 per gli iscritti al MoVimento: 115.372 persone che devono decidere se dare il via libera o meno all'accordo con il Pd per fare nascere il nuovo governo

M5S : al via voto Iscritti su Rousseau : 9.44 "Quello che stiamo vivendo è un momento molto delicato per il Paese.E va affrontato mettendo al centro gli interessi e le esigenze dei cittadini,della comunità che tutti insieme formiamo". Così in un post sul Blog delle stelle nelle ore, dalle 9 alle 18, in cui gli iscritti del M5s sono chiamati a dire sì o no al nuovo governo 5S-Pd. E ancora:"Per noi il mandato dei cittadini è una cosa seria, dura 5 anni anni che è il tempo previsto ...

Aspettando Rousseau : governo giallorosso appeso a 115mila Iscritti M5S : Oggi è il giorno del referendum su Rousseau. Gli iscritti al M5S dovranno esprimersi sul governo giallorosso: "Sei d'accordo che il MoVimento 5 Stelle faccia partire un governo, insieme al Partito Democratico, presieduto da Giuseppe Conte? SI - NO" è il quesito a cui 115.372 iscritti con diritto al voto potranno rispondere dalle 9 alle 18. M5S: Voto su Rousseau martedì 3 ...

Rousseau - il giorno del voto online del M5s : gli Iscritti votano sul governo Conte 2. Urne virtuali aperte dalle 9 alle 18 : È il giorno del voto su Rousseau. dalle ore 9 fino alle 18 sulla piattaforma online 115.372 iscritti al Movimento 5 stelle sono chiamati a decidere se dare il via o meno al governo con il Pd. Nel corso della giornata di lunedì, a schierarsi a favore del Sì all’esecutivo Conte 2 sono stati vari parlamentari con endorsement pubblici o semi-pubblici. E se in un primo momento il timore era che le tensioni dentro il M5s potessero influenzare il ...

Governo - Conte agli Iscritti M5S 'Possiamo riformare il Paese'.Video : GLI APPELLI DEL PREMIER INCARICATO E DEL CAPO POLITICO DEI GRILLINI PRIMA DEL VOTO SULLA PIATTAFORMA ROUSSEAU/ "Con Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti abbiamo oggi una grande opportunita', migliorare l'Italia e fare il bene del Paese". Lo dice il premier incaricato Giuseppe Conte in un vidoe su facebook. Segui su affaritaliani.it

Conte agli Iscritti M5S : "È un'opportunità - sarò primo responsabile" | Video anche diDi Maio : no vicepremier - solo incensurati |Zingaretti : "Passi avanti - siamo fiduciosi" : Dopo l'incontro coi capigruppo Pd e 5stelle il premier incaricato in un Video su Facebook si rivolge direttamente ai militanti del Movimento, alla vigilia del voto su Rousseau: "Non mi sfuggono le ragioni di perplessità, ma vi dico di non tenere nel cassetto i vostri sogni"