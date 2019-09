Ire Roma | da rosa di campo nuova arma per lotta al Mesotelioma

A RomaSposa 2019 i tanti modi di dIre 'sì - lo voglio' : Roma, 2 set. (Labitalia) - Niente può essere lasciato al caso e tutto deve essere curato nel dett[...]

LIVE Berrettini-Rublev - US Open 2019 in DIreTTA : 6-1 6-4 7-6(6) - il romano vola ai quarti di finale - impresa 42 anni dopo Barazzutti! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE TESTUALE GENERALE DEGLI US Open DALLE ORE 17.00 (2 SETTEMBRE) Si chiude qui, dunque, questa DIRETTA LIVE che ci ha regalato un’immensa gioia, davvero grande, perché Berrettini ha disinnescato uno dei giocatori più caldi del circuito in questo periodo! Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e un felice proseguimento di serata! impresa veramente ...

Lazio-Roma 1-1 La DIretta Pareggia Luis Alberto : Sono passati meno di 6 mesi dal roboante 3-0 con cui la Lazio ha conquistato il derby casalingo dello scorso campionato; era infatti il 2 marzo 2019 quando Felipe Caicedo, Immobile e Cataldi hanno...