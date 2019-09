“Ipocrita” Meghan Markle | scoppia la bufera Le pesanti accuse arrivano da un membro

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 3 settembre 2019) C’è una nuova polemica ad agitare il Palazzo Reale. E stavolta, come d’altronde nella stragrande maggioranza dei casi, a essere protagonista è. La moglie del Principe Harry è finita nuovamente nell’occhio del ciclone e il suo nome è tornato ad assediare le colonne dei tabloid inglesi e dei siti di informazione di gossip. Oggi però non centrano diete vegane o regole strane per il vicinato, centra la famiglia. È tornato a parlare in fatti Thomas, suo padre, che dopo mesi di silenzio è tornato a bomba sulla questione della figlia e, soprattutto, del nipote: “Credevo che con la gravidanza si sarebbe addolcita, invece non è stato così”. Un rapporto buio, difficilissimo, turbolento, che dura ormai da tantissimi anni e proprio non da cenni di cambiamento. Ma qual è stato il problema questa volta? Centra il piccolo figlio della coppia reale. dopo la ...

zazoomblog : Meghan Markle l’attacco di Piers Morgan: «È un’ipocrita dovrebbe andare a trovare il padre» - #Meghan #Markle #l’at… - zazoomblog : Meghan Markle l’attacco di Piers Morgan: «È un’ipocrita dovrebbe andare a trovare il padre» - #Meghan #Markle #l’a… - zazoomblog : Meghan Markle l’attacco di Piers Morgan: «È un’ipocrita dovrebbe andare a trovare il padre» - #Meghan #Markle #l’at… -