Inventa nuovi cocktail con il kit therapy per prosecco

A tutto Cyberpunk 2077 con una marea di nuovi dettagli su minigiochi - hacking - Inventario - dialoghi interattivi e molto altro : L'attesa per il 16 aprile 2020, data di uscita di Cyberpunk 2077, è inevitabilmente alle stelle e i fan dei lavori di CD Projekt RED non vedono l'ora di scoprire nuovi dettagli dell'ambizioso progetto post The Witcher 3. Si tratta di un gioco di cui vi abbiamo parlato approfonditamente in una nostra anteprima in occasione dell'E3 2019 ma ora trapelano nuovi succosi dettagli.A quanto pare i colleghi della stampa polacca hanno avuto la possibilità ...