Amici Celebrities : Spy anticipa il cast ufficiale con una star Internazionale : Amici Celebrities: il cast completo anticipato da Spy Una spumeggiante stagione televisiva sta per iniziare. Canale 5 regalerà al suo pubblico nuovi format tra cui troviamo Amici Celebrities, la versione vip del famoso talent show condotto da Maria De Filippi. Nelle scorse settimane vi abbiamo dato notizia delle tante anticipazioni sul programma, tra cui il […] L'articolo Amici Celebrities: Spy anticipa il cast ufficiale con una star ...

Norda è l’acqua ufficiale dell’Inter per il 2019/2020 : Inter Norda – Nuovo accordo in casa Inter. La partnership tra il club nerazzurro e Acque Minerali d’Italia SpA, il Gruppo del beverage di proprietà della famiglia milanese Pessina al quale appartengono i brand Norda, Sangemini e Gaudianello – prevede che, per la prossima stagione calcistica, sarà l’identity Norda a caratterizzare la collaborazione. Sarà pertanto […] L'articolo Norda è l’acqua ufficiale dell’Inter per il ...

Inter - UFFICIALE : ecco la lista Champions League 2019/2020 : lista Champions Inter- Tramite comunicato UFFICIALE, l’Inter ha reso nota la lista Champions League in vista della stagione 2019/2020, nessuna novità. lista A e lista B come da anticipazioni e come da copione. Poche novità, tante certezze e voglia di mettersi in gioca in un girone piuttosto complicato, ma carico di grandi motivazioni. Conte potrà […] L'articolo Inter, UFFICIALE: ecco la lista Champions League 2019/2020 proviene da ...

Inter - ufficiale la lista Champions : ecco l’elenco completo : Come da regolamento, l’Inter ha trasmesso all’UEFA la lista dei calciatori iscritti alla fase a gironi della Champions League 2019-20. lista A 1 Samir Handanovic, 2 Diego Godin, 5 Roberto Gagliardini; 6 Stefan de Vrij, 7 Alexis Sanchez, 8 Matias Vecino, 9 Romelu Lukaku, 10 Lautaro Martinez, 12 Stefano Sensi, 13 Andrea Ranocchia, 16 Matteo Politano, 18 Kwadwo Asamoah, 19 Valentino Lazaro, 20 Borja Valero, 21 Federico Dimarco, 23 ...

Calciomercato Inter - è ufficiale : meglio Icardi che mai - l’argentino al PSG : meglio Icardi che mai. Finisce la telenovela (almeno per il momento) tra l’Inter e l’argentino. L’attaccante ha aspettato l’ultimo secondo utile per decidere cosa fare del proprio futuro. Si trasferisce al Paris Saint Germain dopo aver rinnovato coi nerazzurri fino al 2022. Ecco il comunicato del club milanese appena pubblicato sul sito ufficiale. “MILANO – FC Internazionale Milano comunica la cessione ...

Inter - ufficiale : Icardi al Paris Saint Germain : Mauro Icardi giocherà nella prossima stagione con il Paris Saint-Germain. Lo ufficializza ora all’ANSA l’Inter. “L’attaccante argentino precisa la società – si trasferisce al club francese a titolo temporaneo annuale con diritto di trasformazione della cessione in definitiva”. “Contestualmente – aggiunge il club milanese – Icardi ha raggiunto un accordo con l’Inter per il prolungamento ...

Ufficiale - Sanchez all’Inter : i dettagli dell’operazione : Stipendio Sanchez Inter – Alexis Sanchez è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. L’ufficialità è stata data dal club nerazzurro con un comunicato pubblicato sul proprio sito internet. Il calciatore cileno arriva dal Manchester United in prestito fino al 30 giugno 2020. Si tratta di un prestito secco, senza diritto o obbligo di riscatto a fine stagione. Stipendio […] L'articolo Ufficiale, Sanchez all’Inter: i ...

Ufficiale - Sanchez all’Inter in prestito : i dettagli dell’operazione : Stipendio Sanchez Inter – Alexis Sanchez è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. L’ufficialità è stata data dal club nerazzurro con un comunicato pubblicato sul proprio sito internet. Il calciatore cileno arriva dal Manchester United in prestito fino al 30 giugno 2020. Si tratta di un prestito secco, senza diritto o obbligo di riscatto a fine stagione. Stipendio […] L'articolo Ufficiale, Sanchez all’Inter in ...

Inter - ufficiale : Biraghi è un calciatore nerazzurro [FOTO] : Mancava solo l’ufficialità che è prontamente arrivata, Cristiano Biraghi è un nuovo calciatore dell’Inter. Il calciatore classe 1992 arriva dall’ACF Fiorentina a titolo temporaneo annuale con opzione per la trasformazione del prestito in cessione definitiva. Baltimora, Maryland. Un ragazzo in maglia nerazzurra, aggregato alla prima squadra, lascia partire un destro di fulminante bellezza, di incredibile precisione e ...

Turkish Airlines è partner ufficiale di Inter Campus Libano : Turkish Airlines, la compagnia aerea che vola verso più Paesi al mondo, è Travel Proud partner di Inter Campus Libano, il progetto di F.C. Internazionale che, attraverso il calcio, promuove lo sviluppo sociale in aree in via di sviluppo. Dal 1997 Inter Campus realizza Interventi sociali e di cooperazione, flessibili e a lungo termine in diversi Paesi nel mondo. Promuove l’uguaglianza sociale, razziale, religiosa, con particolare attenzione ...

Inter - ufficiale la numerazione per la stagione 2019/2020 : svelata la nuova maglia di Mauro Icardi : Dopo l’assegnazione del numero 9 a Romelu Lukaku, l’attaccante argentino ha deciso di prendere la 7 in attesa di definire il proprio futuro Lunedì inizierà ufficialmente la stagione dell’Inter, i nerazzurri scenderanno in campo a San Siro per sfidare il Lecce nella prima giornata della nuova Serie A. In attesa di affrontare i salentini, la società del presidente Zhang Jr ha ufficializzato la nuova numerazione, in cui ...

Educazione civica in Gazzetta ufficiale - Apidge : “Rischio di destabilizzazione dell’Intero sistema scolastico italiano” : Il 20 agosto è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana la legge che introduce l’insegnamento dell’Educazione civica nelle scuole di ogni ordine e grado. Una legge che, secondo Apidge, l’Associazione professionale degli insegnanti di discipline giuridiche ed economiche, per il suo contenuto rappresenta un rischio di destabilizzazione dell’intero sistema scolastico italiano. Secondo ...

L'Inter deve dire addio a Dzeko : ufficiale il rinnovo con la Roma : Uno dei grandi obiettivi dell’Inter in questa sessione di calciomercato era sicuramente Edin Dzeko. Il centravanti bosniaco era considerato il rinforzo ideale per l’attacco nerazzurro, affiancandolo all’altro nuovo acquisto Romelu Lukaku. Se per il centravanti belga si è fatto uno sforzo notevole, bruciando la concorrenza della Juventus e versando nelle casse del Manchester United ben sessantacinque milioni di euro, lo stesso non è stato fatto ...

LIVE Calciomercato 2019 - le trattative di oggi in DIRETTA (13 agosto) : ufficiale Perisic al Bayern Monaco! Roma su Zappacosta : Fiorentina Interessata a Kurzawa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.00 La nostra DIRETTA LIVE odierna termina qui. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. 16.56 MILAN – Indiscrezioni vogliono Ricardo Rodriguez lontano dai rossoneri: sullo svizzero è piombato lo Schalke 04. 16.55 Roma – Secondo il Corriere dello Sport, Petrarchi ha rimesso gli occhi sul suo vecchio pallino Armando Izzo. 16.53 VALENCIA – Dopo la cessione di ...