Inter | l’ammissione di Alexis Sanchez | “ho lasciato il Manchester United perchè voglio

Fonte : sportfair

(Di martedì 3 settembre 2019) L’attaccante cileno ha parlato del suo arrivo all’, sottolineando i motivi che lo hanno spinto a lasciare ilha già cominciato la sua nuova avventura con la maglia dell’, un ritorno in Serie A per il cileno che aveva fatto faville con la maglia dell’Udinese. Matteo Corner/LaPresse Antonio Conte lo ha scelto come partner d’attacco di Lukaku, strappandolo aldove ormai lo spazio era diventato troppo ristretto per, che ha deciso così di cambiare aria: “sono stato felice anche al, ma ho sempre detto ai miei amici:giocare” le sue parole alla BBC. “Se mi avessero fatto giocare, avrei fatto il mio meglio. A volte giocavo 60 minuti, e poi non giocavo la gara successiva e non sapevo perché. Sono molto felice di essere andato al. ...

PakoTataranni : #IcardiAParis è comunque l'ammissione di #Icardi e #WandaNara che la causa fatta all #inter era qualcosa di ridicol… - georgatoss : @Alex_Cavasinni Perchè contro l'Inter puoi sperare in un rosso inventato (Nagatomo), in un rigore inesistente con a… - Fra0391 : @AceccKramer @FrancescaCphoto Con tutto il bene che si può volere a Moratti, e io gliene voglio tanto, ha lasciato… -