In difficoltà ma rifiutano i soccorsi per 3 giorni | alpinisti rischiano di pagare 7500

(Di martedì 3 settembre 2019) Per la coppia dispagnoli, un 45enne e una 36enne di Barcellona, probabilmente ora scatterà un un salatissimo conto spese per iprestati come prevedono le norme locali per chi si è messo nei guai da solo e non ha riportato conseguenze. Dopo aver chiesto come muoversi essendo bloccati, perhanno rifiutato ianche se erano immobili in parete.

