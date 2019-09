Immigrazione | il M5S gela il Pd Una nuova legge? Non è al tavolo

Versilia 2019 - Padellaro : “Tav e Immigrazione saranno i primi problemi tra Pd e M5s”. Arbore : “Canzone per governo? Chi sas - chi sas - chi sas” : Alla Festa dei 10 anni de Il Fatto Quotidiano a Marina di Pietrasanta spazio al dibattito sulle trattative guidate dal presidente incaricato Giuseppe Conte, per la nascita del governo tra Pd e M5s. “Conte dovrà essere molto bravo se vorrà arrivare ad un voto di fiducia” commenta Antonio Padellaro , fondatore ed editorialista de Il Fatto Quotidiano. “Dai nomi e dal programma si capirà se questo sarà un esecutivo che gestirà solo il potere o se ...

Giuseppe Conte si appiattisce su M5s ed Elisabetta Trenta : Immigrazione e rimpatri - attacco a Matteo Salvini : Torna a schierarsi in modo netto col M5s, Giuseppe Conte , il premier grillino. Lo fa in un colloquio con il Corriere della Sera dove, dopo le polemiche e i casi degli ultimi giorni, si parla di immigrazione . E il premier, rivolgendosi a Palazzo Chigi, avverte: "Nessuno può fare da solo". E ancora: "

Zingaretti prova a stanare il M5s sull’Immigrazione : Il Partito democratico sta soffrendo non poco questo dibattito continuo sull’immigrazione. I sondaggi, infatti, continuano a dire che lo scontro su questo delicatissimo tema continua a premiare Matteo Salvini mentre mette in difficoltà il Pd. Perciò al Nazareno hanno pensato di cambiare strategia co