Ilary Blasi lascia i figli a scuola - poi si scatena in vestaglia : ma è nuda? : Dopo una lunga estate passata in famiglia, la signora Totti può finalmente dedicare del tempo a se stessa. La scuola nella Capitale è ricominciata, ed Ilary Blasy, affettuosissima mamma, è tuttavia felice di poter avere un po' di silenzio in casa, tanto da festeggiare, improvvisando un balletto in v

Totti - casa devastata dal maltempo : Ilary Blasi mostra il disastro su Instagram : Le forti raffiche di vento e pioggia di ieri hanno causato danni anche in casa Totti. Ilary Blasi ha mostrato sul suo profilo Instagram, attraverso le Stories, le immagini del giardino devastato dalla furia del maltempo. La bufera ha fatto molti danni: ha distrutto il tappeto elastico dei bambini e sradicato molte delle piante del giardino. È successo tutto in pochissimo tempo. La violenta ondata di maltempo violenta ondata di maltempo che si è ...

Totti - casa devastata dopo il temporale. Ilary Blasi pubblica il video del giardino distrutto : Le forti raffiche di vento e pioggia di ieri hanno causato danni anche in casa Totti. Ilary Blasi ha mostrato sul suo profilo Instagram le immagini del giardino devastato dalla furia del maltempo. La...

Ilary Blasi - i figli tornano a scuola : «Mi mancherete». Ma poi scatta il ballo liberatorio in vestaglia : Quando il gatto non c'è i topi ballano... E quando i figli ricominciano la scuola Ilary Blasi regala ai followers un balletto sexy. Dopo l'estate in famiglia, è tempo di...

Ilary Blasi - primo giorno di scuola a casa Totti/ Video - dalle lacrime al ballo... : Come tutte le mamme, Ilary Blasi ha passato l'estate accanto ai suoi figli. Oggi, però, in occasione del loro primo giorno di scuola...

Ilary Blasi - infortunio per il figlio Cristian Totti. Cosa è successo : Disavventura per il primogenito di Ilary Blasi e Francesco Totti. Cristian si è fatto male e la conduttrice, che si appresta a tornare in tv con Eurogame, la nuova versione di Giochi senza Frontiere che andrà in onda a settembre su Canale 5 e la vedrà al timone insieme ad Alvin, ha mostrato le immagini sui suoi canali social. Un video, per la precisione, in cui fa vedere ai suoi fan la soluzione adottata dopo l’infortunio. Finite le lunghe ...

Ilary Blasi - finite le vacanze torna a Roma e si gusta una "grattachecca" : Tra un tuffo nel mare di Saint Tropez e un weekend di relax a Sabaudia, anche le vacanze della coppia Ilary Blasi - Totti sono finite. La bella conduttrice è tornata a Roma...

Francesco Totti e Ilary Blasi - tenere effusioni in barca - : Francesca Galici Sono sposati da 15 anni ma il loro matrimonio sembra non conoscere crisi e lo dimostrano le fotografie pubblicate da Diva e Donna che mostrano Francesco Totti e Ilary Blasi sempre più innamorati Tanti anni di matrimonio e non sentirli. Francesco Totti e Ilary Blasi sono una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo italiano. La loro ironia e autoironia, la semplicità e la bellezza dell'ex capitano della Roma ...

Francesco Totti gioca a beach-volley. Ilary Blasi riprende la scena e lascia tutti sgomenti : Ilary Blasi si gode le vacanze estive insieme alla famiglia, a Sabaudia, dove i coniugi Totti hanno una splendida villa. Pochi giorni fa Oggi li ha immortalati in spiaggia tra giochi e risate, prima di ricominciare la scuola e il lavoro. A settembre, infatti, per Ilary Blasi ci sarà una nuova scommessa. Insieme ad Alvin condurrà il programma Euro Games, la rivisitazione dello storico ”Giochi senza frontiere”. L’edizione rinnovata dello storico ...

Ilary Blasi e Francesco Totti - avvinghiamenti hot in barca : Stanno insieme da 17 anni e hanno tre figli, ma tra Francesco Totti e Ilary Blasi la passione è quella dei primi tempi. Il settimanale Diva e Donna li ha paparazzati durante una gita in barca al largo di Ponza mentre si lasciano andare alle effusioni tra coccole bollenti e avvinghiamenti. La showgirl è bellissima con un bikini blu che le enfatizza il lato B perfetto, e suo marito non ha occhi che per lei. In attesa di riprendere gli impegni in ...

Ilary Blasi e Francesco Totti - avvinghiamenti hot in barca : Stanno insieme da 17 anni e hanno tre figli, ma tra Francesco Totti e Ilary Blasi la passione è quella dei primi tempi. Il settimanale Diva e Donna li ha paparazzati durante una gita in barca al largo di Ponza mentre si lasciano andare alle effusioni tra coccole bollenti e avvinghiamenti. La showgirl è bellissima con un bikini blu che le enfatizza il lato B perfetto, e suo marito non ha occhi che per lei. In attesa di riprendere gli impegni in ...

Ilary Blasi e Alvin - la novità di Eurogames : "Oltre a condurre parteciperemo alle sfide - sarà una festa" : Eurogames, la versione 2.0 di Giochi senza frontiere, da fine settembre su Canale5 arriverà a portare risate e divertimento. Tuttavia i due entusiasti presentatori, Ilary Blasi e Alvin, hanno svelato di voler vestire altri panni oltre quelli di conduttori. "Sono io che l’ho proposto a Mediaset" ha d

Ilary Blasi e Francesco Totti - che passione! Da soli in barca - beccati ‘così’ : L’estate 2019 ha risvegliato lo spirito social di Ilary Blasi e Francesco Totti. Di solito molto riservati, in queste settimane hanno regalato ai rispettivi fan tantissime immagini e filmati delle loro vacanze. Vacanze che non sono ancora finite. La coppia, insieme da ben 17 anni di cui 14 di matrimonio e con 3 figli uno più bello dell’altro, ora è a Sabaudia ma per Ilary stanno per ricominciare gli impegni in tv. La conduttrice si sta ...

Nadia Toffa - Ilary Blasi non va ai funerali : insulti choc sui social. «Sta in vacanza a divertirsi» : Dopo la morte di Nadia Toffa, tantissimi sono stati i commenti di commozione da parte di fan, amici e colleghi della ex conduttrice de Le Iene, scomparsa a causa di un cancro. Ma tante sono state anche le polemiche social, e l’ultima ha visto come protagonista, o meglio come bersaglio, un’altra conduttrice della trasmissione di Italia 1, ovvero Ilary Blasi. La moglie di Francesco Totti era infatti assente ai funerali di Nadia: in più sul suo ...