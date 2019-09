Il totoministri del Conte bis | non ci sarà nessun vice presidente del Consiglio | il

Fonte : fanpage

(Di martedì 3 settembre 2019) Neldel governobis entrano nuovi nomi il lizza per la composizione della squadra: per il Viminale una delle favorite è il prefetto Luciana Lamorgese. Dopo la rinuncia da parte di Di Maio, che ha annunciato che non ci sarannopremier, cruciale è il ruolo delle sottosegretario alla presidenza del, che potrebbe essere affidato a Vincenzo Spadafora.

