Il Torino piazza il grande colpo Verdi | tutto l’entusiasmo del presidente Cairo

“La banda dello spray di piazza San Carlo a Torino sapeva ciò che faceva” : Sul Corriere della Sera le motivazioni del gup per la condanna dei quattro responsabili dei disordini di piazza San Carlo, a Torino. Era il 3 giugno 2017. I maxischermi trasmettevano la finale di Champions tra Juventus e Real Madrid. All’improvviso si scatenò l’inferno per il fuggi fuggi generale provocato dalla “banda dello spray”. Migliaia di feriti e due morti fu il triste bilancio della serata. I quattro marocchini ...

Torino - donna sequestrata in piazza San Carlo : fermati tre stranieri : Aurora Vigne Stando a quanto ricostruito, la vittima era stata immobilizzata all'interno del mezzo con alcune fascette da elettricista. Ora gli investigatori della squadra Mobile stanno indagando sulla vicenda Un sequestro di persona in pieno giorno da un gruppo di stranieri. Paura a Torino, in piazza San Carlo, dove questa mattina una donna è stata caricata a forza su un furgone di colore nero. A bordo del mezzo, tre uomini di ...

LIVE Torino-Shakhtyor Soligorsk 5-0 - Europa League in DIRETTA : i granata piazzano la cinquina con Bonifazi! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 81′ Ormai il Torino controlla senza problemi: lo Shakhtyor prova a non prendere altri gol. 79′ BELOTTI! Il #9 incrocia con il sinistro: risponde presente Klimovich. 79′ BELOTTI! Sfiora la tripletta in contropiede ma non trova la porta. 79′ Anche lo Shakhtyor cambia per la terza volta: fuori Bakaj, dentro Visnakovs. 78′ Cambio nel Toro: fuori Berenguer, dentro ...

LIVE Torino-Shakhtyor Soligorsk 4-0 - Europa League in DIRETTA : i granata piazzano il poker con De Silvestri! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 72′ Clamoroso gol dell’esterno granata che raccoglie la respinta di Klimovich sul tiro di Zaza, assistito alla grande da Belotti, e segna con un pallonetto bizzarro con l’esterno sinistro, e, forse, con la faccia. 71′ 4-0!!! IL TORO CALA IL poker!!! DE SILVESTRI PARTECIPA ALLA FESTA! 70′ ZAZA! Di testa da calcio d’angolo: palla di poco fuori. 68′ ...

Verdi - parla l’agente : “Abbiamo chiesto piccole garanzie al Napoli. Il Torino? Piazza gradita per un motivo” : Nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, in onda su Radio Marte, è intervenuto Donato Orgnoni, agente di Simone Verdi. Ecco quanto dichiarato: “Mi chiedete se Verdi andrà via da Napoli? Non posso rispondervi, per il semplice fatto che non lo so. Quest’anno ha iniziato bene la preparazione e questo ha fatto sì che alcune squadre lo visionassero. Lo scorso anno Simone ha avuto alcune difficoltà legate ...