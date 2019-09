Il primo volo del velivolo che può cambiare il futuro dei droni

primo volo della Starhopper di SpaceX : Marte è più vicino : Giornata di successi per la compagnia spaziale privata americana SpaceX che fa capo al miliardario Elon Musk, patron di Tesla. In Texas, "Starhopper", prototipo della parte inferiore dell'astronave "Starship", destinata a portare l'uomo su Marte, ha effettuato con successo un volo test per valutarne la stabilità e la capacità di atterrare autonomamente con il motore principale dei sei di cui sarà dotata in configurazione finale. "Starhopper" si ...

Europei Pallavolo 2019 – Sconfitta indolore per l’Italia contro la Polonia : le azzurre strappano 2 set e il primo posto : Italia Sconfitta 3-2 dalla Polonia nell’ultima sfida del Gruppo B: le azzurre chiudono il girone al primo posto grazie ai due set guadagnati L’obiettivo era strappare due set, vincere sarebbe stata solo la ciliegina sulla torta. Poco male per l’Italia femminile che sfiora l’en plein nel Gruppo B degli Europei di Pallavolo 2019, ma chiude il girone con 4 vittorie e 1 Sconfitta. L’unico ko arriva in serata, contro la Polonia che batte le azzurre ...

Concluso il primo tavolo sul programma tra Pd e M5s. Delrio" : Una riunione serena" : È stata "una riunione serena". Lo ha detto al termine dell'incontro con M5s il capogruppo Pd alla Camera, Graziano Delrio, in un breve punto stampa a tre voci con la vicesegretaria del Pd Paola De Micheli e il capogruppo al Senato Andrea Marcucci. "Abbiamo approfondito i punti per una base comune di programma", ha detto De Micheli. "Il lavoro continua" ha sottolineato Marcucci. "Lavoro molto positivo, che non si è Concluso, abbiamo ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Lahti 2019 : Lodde è in testa allo skeet maschile dopo il primo turno di qualificazione : Mentre lo skeet femminile si prepara a vivere la sua finale, al maschile la caccia per “un posto al sole” è appena cominciata. Prosegue senza sosta il programma della Coppa del Mondo di Tiro a volo di Lahti 2019, che durante l’arco della giornata ha visto gli shooter della specialità sulle pedane “a semicerchio” iniziare a sfidarsi sui primi 50 piattelli a disposizione. Per i colori azzurri, una news subito ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Lahti 2019 : Martina Di Bartolomei è seconda dopo il primo turno di qualificazione nello skeet : dopo la giornata di pausa osservata ieri, a Lahti è ripreso il programma della quarta tappa della Coppa del Mondo 2019 di Tiro a volo. Sulle pedane dell’impianto finlandese è andato in scena il primo turno di qualificazione dello skeet femminile. Ci sono buone notizie per l’Italia: nella classifica guidata dall’americana Caitilin Connor con 73/75, subito dopo di lei si attesta attualmente in seconda posizione l’azzurra ...

Cina : primo volo commerciale per il vettore Smart Dragon-1 : L’agenzia spaziale cinese ha lanciato con successo il primo razzo commerciale con a bordo tre satelliti: lo ha reso noto la televisione di Stato cinese, la Cctv. Il lancio è avvenuto dal poligono di Jiuquan utilizzando un vettore Smart Dragon-1, la cui ricerca e sviluppo – pur condotta da un’azienda statale – è stata finanziata dal capitale privato. L'articolo Cina: primo volo commerciale per il vettore Smart Dragon-1 ...

All’Oasi del Lago di Penne il primo corso con droni riservato alle guardie volontarie del WWF : Si è concluso All’Oasi WWF del Lago di Penne il primo corso per l’utilizzo dei droni riservato alle guardie volontarie del WWF Italia. Hanno partecipato rappresentanti dei nuclei della vigilanza WWF provenienti da Calabria, Lombardia, Umbria e Veneto che saranno abilitati ad agire su tutto il territorio nazionale. Il WWF ha recentemente fornito al suo corpo di vigilanza ambientale alcuni droni da impiegare a tutela dell’ambiente e contro il ...

Linate chiude - il giorno del trasferimento a Malpensa : decolla il primo volo La diretta video | Immagini : Per tre mesi lo scalo milanese sarà chiuso per restyling. Tutti i collegamenti trasferiti a Malpensa: alle 6.35 il primo decollo di un vettore Alitalia per Fiumicino

