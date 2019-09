Il nuovo taglio corto di Charlize Theron | ritorno ai Novanta

M5s : vediamo il Pd sul taglio dei parlamentari | Zingaretti indica tre punti - Di Maio rilancia con 10 | Salvini prova un nuovo accordo : no del M5s : Zingaretti da Mattarella ha posto i "paletti" del Pd subito "precisati" da Delrio e accolti con perplessità dai renziani. Berlusconi e Meloni pensano a una maggioranza di centrodestra, altrimenti il voto

Crisi - la diretta – Secondo giorno di consultazioni - Di Maio : “Dieci impegni per nuovo governo - dal taglio dei parlamentari al conflitto di interessi” : Il Carroccio chiede le urne subito, ma lascia (ancora) aperta la porta al M5s. Il Pd dice di essere disposto alle trattative con i 5 stelle, ma al tempo stesso pone alcune condizioni che complicano e non poco le trattative. I grillini frenano i retroscena e aspettano di vedere Sergio Mattarella. Il Secondo giorno di consultazioni al Quirinale sarà anche quello decisivo per capire se i partiti riusciranno a convincere il Quirinale che ci sono i ...

TAGLIO CUNEO FISCALE/ La misura pronta a rilanciare - nuovo - Governo e Parti sociali : Nella prossima manovra, comunque si risolva la crisi di Governo, sembra che inserire il TAGLIO del CUNEO FISCALE convenga a tutti

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli di nuovo insieme : un dettaglio sorprende : Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli di nuovo insieme: ma c’è un motivo ben preciso, i bimbi della coppia. Anche se un dettaglio che non è sfuggito a tanti, potrebbe lasciare intendere ben altro. A poco più di un mese dal comunicato ufficiale in cui hanno annunciato la separazione ufficiale, il cantante e la modella sono insieme in Sicilia con i loro due bambini. Marica ha raggiunto Eros a Taormina nei giorni del compleanno della loro ...

Eros Ramazzotti e Marica di nuovo insieme : il dettaglio che fa ben sperare : Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli sono tornati insieme? Ultime news e gossip Colpo di scena nella storia d’amore tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli. A un mese dall’annuncio della separazione i due sono tornati a farsi vedere insieme. Come documentano le foto pubblicate dal settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 7 agosto, il […] L'articolo Eros Ramazzotti e Marica di nuovo insieme: il dettaglio che fa ...

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli di nuovo insieme : un dettaglio sorprende : Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli di nuovo insieme: ma c'è un motivo ben preciso, i bimbi della coppia. Anche se un dettaglio che non è sfuggito a tanti, potrebbe lasciare...

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli di nuovo insieme : un dettaglio sorprende : Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli di nuovo insieme: ma c’è un motivo ben preciso, i bimbi della coppia. Anche se un dettaglio che non è sfuggito a tanti, potrebbe lasciare intendere ben altro. A poco più di un mese dal comunicato ufficiale in cui hanno annunciato la separazione ufficiale, il cantante e la modella sono insieme in Sicilia con i loro due bambini. Marica ha raggiunto Eros a Taormina nei giorni del compleanno della loro ...

Le Borse Ue chiudono sui massimi Verso un nuovo taglio della Fed : Le Borse europee chiudono sui massimi di giornata al traino di Wall Street approfittando, sul finale della seduta, delle speculazioni su un nuovo taglio dei tassi di interesse da parte della Fed, alimentate da una serie di dati macroeconomici Usa deludenti. A Piazza Affari il... Segui su affaritaliani.it

Bce - Draghi apre al taglio dei tassi e a un nuovo programma di Qe : L'Eurotower mantiene invariati i tassi di interesse ai minimi storici "almeno fino a metà 2020" e annuncia misure espansive per reagire ai rallentamenti dell'economia

Penelope Cruz - il nuovo taglio sexy per un progetto segreto : Colpo di testa per Penelope Cruz, che sfoggia un nuovo taglio di capelli: addio alla lunga chioma cui ci ha abituati negli ultimi dieci anni. Anche nell’ultimo film, Dolor y Gloria di Pedro Almodóvar presentato a Cannes, l’attrice portava i capelli lunghi, un po’ più arricciati del solito, perciò il nuovo look è un bel cambiamento. La Cruz ha pubblicato su Instagram uno scatto che la immortala con il ...

Unicredit - nuovo piano strategico : taglio di 10mila posti. I sindacati : «Faremo a cazzotti» : Unicredit sta considerando di tagliare fino a 10mila posti e di ridurre fino al 10% i costi operativi nell'ambito del nuovo piano strategico che verrà presentato a dicembre. Lo scrive...