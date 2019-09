Il M5s che celebra se stesso e il rancore di Salvini

Governo M5s-Pd - nella bozza del programma solo poche parole sulla cultura : “Occorre promuovere i multiformi percorsi del turismo, valorizzando la ricchezza del nostro patrimonio naturale, storico, artistico, anche attraverso il recupero delle più antiche identità culturali e delle tradizioni locali”. Le linee di indirizzo programmatico per la formazione del nuovo Governo, “che il presidente del Consiglio incaricato sta integrando e definendo”, contemplano anche quel che genericamente viene definito cultura. Un punto ...

"Diversi M5s passeranno con noi Quante chiamate che ho ricevuto..." : Allora, esistono questi nove senatori del M5S pronti a passare con la Lega e a non votare la fiducia al governo Conte bis? "Certo che esistono! E oltre a quei nove senatori ci sono tanti attivisti del M5S che pensano 'mai col Pd' e pensano che il...

Richetti (PD) : "La trattativa con il M5s è umiliante" : Matteo Richetti, l'unico del PD che ha votato contro l'ok a Giuseppe Conte come Premier, questa mattina è stato ospite a Studio24 su Rainews 24 e si è sfogato contro il suo stesso partito di cui, tuttavia, intende continuare a far parte. Secondo il senatore dem la trattativa che il PD sta conducendo con il MoVimento 5 Stelle è "umiliante" ed è una partita a scacchi perché a ogni mossa c'è una contromossa, come quella sul vicepremier. Richetti ...

L'Aria che tira mostra il voto in diretta di un iscritto M5s sulla piattaforma Rousseau ma il sito si blocca (VIDEO) : ?Colpo di scena in una "giornata decisiva" per il futuro della politica (Mentana dixit) e quindi per la possibile formazione del nuovo governo giallo-rosso formato dal Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Non siamo certamente qua per parlare di politica ma piattaforma Rousseau è la parola chiave di questo 3 settembre 2019 e senza ombra di dubbio cio che è stato mostrato da L'Aria che tira stamani è quanto meno curioso.Si tratta di un ...

Giuseppe Conte vuole Vasco Errani alle Politiche regionali : con l'inciucio M5s-Pd tornano le coop rosse : Tutta la partita Cinque Stelle-Pd si gioca sulle poltrone. Dovrebbero - fino a prova contraria - essere otto per i dem e otto per i grillini. La vera sfida però è ottenere la maggioranza in Senato. È qui che il futuro esecutivo giallorosso è in bilico in cerca di voti. Contando i loro numeri, la sog

Governo - De Micheli (Pd) a Radio24 : “Replichiamo alleanza col M5s a livello locale - partiamo da elezioni in Umbria” : “Sì, il dialogo è avviato“. È la risposta di Paola De Micheli, vicesegretaria del Partito democratico, a 24Mattino, su Radio24, ospite di Simone Spetia e Maria Latella, alla domanda su una possibile replica su base locale di un’alleanza col M5s. “I partiti locali hanno attivato dei canali di dialogo con i 5 stelle nelle regioni in cui si voterà tra poco. In Umbria, per esempio, il Pd ha dato una grande disponibilità, c’è ...

Programma M5s-Pd - le mie proposte per il governo che verrà : innovazione - commercio estero e turismo : Giorni di decisioni e di dibattito, il governo pian piano sta prendendo forma e grande importanza hanno le tematiche Programmatiche che Pd e M5S pongono al centro della propria proposta. Ci sono diversi elementi di confronto che, lasciando ben sperare per le scelte future, in alcuni casi si rivelano addirittura essere anche punti di contatto. Mi riferisco in particolare al tema dell’innovazione tecnologica, centrale nel dibattito globale ma ...

Alessandra Ghisleri - il sondaggio che spaventa M5s-Pd : "Solo 1 donna su 5 e 1 uomo su 3 credono nell'asse" : "Solo 1 donna su 5 crede nel nuovo governo Pd-M5s, mentre per gli uomini il rapporto è 1 su 3". Alessandra Paola Ghisleri, direttrice di Euromedia Research, commenta così un sondaggio realizzato per il premio al femminile Casato Prime Donne, che le verrà conferito il 15 settembre a Montalcino (Siena

Rousseau - vertici M5s preoccupati per le cordate filo-leghiste che potrebbero orientare la consultazione : L'esito del voto su Rousseau rimane contestato. Il timore che permane tra i vertici del Movimento 5 Stelle è che nella base si possano creare vere e proprie cordate per orientare la consultazione. Gruppi apertamente anti-dem o filo-Lega che sui social hanno incrementato attività e contatti nelle ult

"Il No di Rousseau smentirebbe le invocazioni populistiche di M5s" dice Cassese : “'L'ultima parola spetta agli iscritti'. Quindi, oggi gli iscritti-certificati al M5S (poco più di 100 mila persone) decidono se si fa il governo con il Pd”. È l'incipit di un'analisi del costituzionalista Sabino Cassese sul Corriere della Sera, che alla fine però si chiede: “Quando il capo politico del M5S smetterà di giocare con la democrazia?” Tuttavia, secondo il ragionamento di Cassese, se il responso sarà positivo “la decisione dei ...

Rousseau - oggi il voto che divide M5s. Di Maio apre ma non si espone : Celebrato da Luigi Di Maio, temuto da Palazzo Chigi: il voto sulla piattaforma Rousseau che chiamerà 115.372 iscritti al Movimento a decidere le sorti del governo giallo-rosso aleggia, come...

La profezia di Salvini sul Conte bis : “Pd e M5s dureranno poco - poi toccherà di nuovo a noi” : Matteo Salvini ha ipotizzato un vita breve per il governo Conte bis: "Pd e 5Stelle stanno litigando sulle poltrone, l'hanno capito tutti. dureranno poco, poi toccherà a noi tornare a governare". Poi l'affondo a Conte: "Lo invidio, perché il fegato di governare un mese con la Lega e un mese con la sinistra non lo avrei".Continua a leggere

Paolo Becchi - il governo col Pd può saltare : "Giochi aperti - ecco perché nel M5s c'è agitazione" : "I giochi si possono riaprire". Paolo Becchi, intervistato dal Tg2, lascia sul tavolo ogni possibilità sulla vita (o la morte) del governo di Pd e M5s. A far insospettire il filosofo sovranista, ex ideologo del Movimento 5 Stelle, è "il modo in cui è posto il quesito su Rousseau. ecco perché oggi so