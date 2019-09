Il fulmine cade a pochi passi dal reporter | terrificante incontro ravvicinato prima della

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 3 settembre 2019) Unl’ha scampata grossa durante una tempesta negli Stati Uniti. Il video che trovate in fondo all’articolo è stato girato a Phoenix, in Arizona, e mostra uncolpire il suolo incredibilmente vicino ad unche si stava preparando per andare in diretta. Matt Rodewald stava seguendo la situazione delle tempeste nell’area. Proprioche iniziasse il suo reportage live, si è verificato il. La scarica elettrica ha fatto saltare la corrente elettrica nelle vicinanze, come si può notare dalle immagini. Dando prova di un’eccellente calma, l’uomo ha comunque portato a termine il suo servizio immediatamente dopo. La tempesta, che avrà provocato un bello spavento a Rodewald, ha abbattuto anche degli alberi in città, lasciando 14.000 persone senza elettricità nell’area. Ildal: pauradiretta VIDEO L'articolo Il ...

