Il coach astrologico | come avere successo grazie all’oroscopo

Fonte : vanityfair

(Di martedì 3 settembre 2019) Federica PellegriniPapa WojtyłaLuigi Di Maio e Matteo SalviniGiuseppe ConteDonald TrumpVladimir PutinMatteo RenziJosé MourinhoLady DianaCarl MarxAngelina JoileArnold SchwarzeneggerDiego Armando MaradonaÈ possibile volgere a proprio vantaggio le energie cosmiche per cogliere le occasioni della vita, sia sentimentali sia professionali, scegliere le persone e i luoghi con cui interagire, creare un team che lavori in armonia o fare in modo che una società nasca sotto una buona stella? Molti lo escludono, eppure celebri personaggi del passato ci credevano fermamente: «I corpi celesti sono la causa di ciò che avviene in questo mondo sublunare; agiscono indirettamente sulle azioni umane, ma non tutti gli effetti che producono sono inevitabili», scriveva Tommaso D’Aquino, santo. «Qualunque potenza nel nostro mondo è governata da movimenti del mondo superiore», Aristotele, filosofo. «Vent’anni ...