quotidianodirg : Il canile sanitario comunale di Ragusa riapre - Maremonti6 : RT @MunaronLuisella: VIGLIACCA...QUESTO SEI. ERA PRONTO PER PARTIRE, PAROLE E PROMESSE SPARITE INSIEME A TE. HA DISATTIVATO IL CELLULARE PO… - SorryNs : RT @MunaronLuisella: VIGLIACCA...QUESTO SEI. ERA PRONTO PER PARTIRE, PAROLE E PROMESSE SPARITE INSIEME A TE. HA DISATTIVATO IL CELLULARE PO… -

(Di martedì 3 settembre 2019) Ildima i cuccioli di cane non verranno ammessi per altri 15 giorni.

Dalla Rete Google News

Quotidianodiragusa.it

Il canile sanitario comunale di Ragusa riapre ma i cuccioli di cane non verranno ammessi per altri 15 giorni. Come già preannunciato dall'Assessore della tutela ...