Il bimbo le tocca l’iPad | la madre lo punisce mettendogli la mano sul fornello e

Fonte : baritalianews

(Di martedì 3 settembre 2019) Un gesto atroce quello compiuto da undi 27 anni, Karina Torrescano Hernandez compiuto solo perché il suoaveva fatto qualcosa che secondo lei non doveva. La 27 enne di Washington ha compiuto un’atrocità, ha punito il figlio di 3 annilasul forno accesso. Poi per rendergli la punizione più terribile e dolorosa gli ha applicato del sale sulle ustioni provocate dall’insano gesto. Il piccolo è stato trasportato in ospedale dove i medici hanno trovato delle ustioni in altre parti del corpo. Il bambino era stato punito dallaperché avevato. La terribile notizia è stata riportata dal kirotv.com. Lain un primo momento ha detto che le ferite del piccolo sono state la conseguenza di un incidente domestico, poi, incalzata dai poliziotti, ha ammesso tutto. Ha incastrare lac’è stata anche la testimonianza della ...

