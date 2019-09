Il bilancio del governo gialloverde | 278 decreti da scrivere | 108 scaduti ...

Venezia - primo bilancio del festival : vince Joker : L'interpretazione da Oscar di Phoenix, il De Filippo contemporaneo di Martone, il bel «J'accuse» di Polanski. Ma alla Giuria potrebbe piacere lo psichedelico film di Larraín

Vincoli di bilancio - Christine Lagarde si prepara all’esame dell’Europarlamento e apre : “Sì a valutare riforma delle regole Ue” : Christine Lagarde, candidata alla presidenza della Banca centrale europea, Mario Draghi, apre a una revisione dell’insieme di norme che disciplina le gestione delle finanze pubbliche dei Paesi dell’Eurozona. In vista dell’audizione di mercoledì prossimo, quando sarà sentita dagli eurodeputati della commissione per gli Affari economici e monetari del Parlamento europeo guidata da Roberto Gualtieri che dovranno dare via libera al suo mandato ...

Kiss Kiss Napoli – Martino : “Da Milano mi arrivano delle voci ma non mi sbilancio” : Carmine Martino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal, parlando della sfida tra Juventus e Napoli e della questione Icardi : “Juve-Napoli non sará una partita Scudetto, siamo appena alla seconda giornata. Icardi? Potrebbero esserci novità nelle prossime ore. Da Milano mi giungono voci che c’è qualcosa che si sta muovendo, non mi sbilancio ma pare che qualcosa stia cambiando. Il Napoli non ha ...

Pubblica amministrazione e digitale - il bilancio del mio incarico da sottosegretario M5s : Il “governo del cambiamento” ha cambiato il governo del digitale: in meglio. Ne sono convinto. Per questo vale la pena azzardare qualche bilancio. Che, per il mondo dell’innovazione, è sicuramente positivo. Come sottosegretario della Pubblica amministrazione, ho avuto modo di occuparmi della digitalizzazione della burocrazia, dove abbiamo registrato significativi passi avanti. Il mio augurio è che si continui in questa ...

Il bilancio dell'estate di Vittoria secondo Idea Liberale : Idea Liberale traccia un bilancio della stagione estiva di Vittoria e Scoglitti. Tante le ombre sulla gestione commissariale

Savona (Consob) : “Draghi fece il qe troppo tardi. Ora riprogrammare il bilancio dello Stato - stop a sanità gratis per chi può pagare” : Critiche a Mario Draghi perché “fece il Quantitative easing nel 2012, quattro anni dopo lo scoppio della crisi, quando molte imprese italiane erano già saltate”. Anche se il qe è partito in realtà nel marzo 2015. Nuovi attacchi ai parametri europei perché “rimanendo nell’alveo dei coefficienti di Maastricht non usciamo fuori, potremmo respirare per alcuni mesi ma non risolviamo”. Ma non solo: Paolo Savona, ...

Piogge monsoniche - disastrosa frana in Myanmar : il bilancio della frana sale a 65 morti : Almeno 65 persone hanno perso la vita a causa di una frana provocata dalle Piogge monsoniche in Myanmar: il bilancio delle vittime è stato aggiornato dalle Nazioni Unite in una nota emessa nelle scorse ore. Il 9 agosto uno smottamento sul fianco del monte Ma-Lat ha letteralmente investito una zona abitata, travolgendo residenti e veicoli a Paung. Quest’anno il Myanmar è stato particolarmente colpito dalla stagione monsonica. L'articolo ...

F1 - Mondiale 2019 : il primo bilancio della gestione Binotto è fallimentare. 45 punti in meno rispetto allo stesso periodo del 2018 - Mercedes lontanissima : La stagione 2019 della Formula 1 si sta godendo il meritato riposo delle brevi vacanze estive che porteranno team e piloti a ripartire carichi e magari anche un po’ più abbronzati tra tre settimane, quando sarà il momento del GP del Belgio sull’iconico tracciato di Spa Francorchamps. La pausa d’agosto è sempre un ottimo momento per tirare qualche bilancio e in casa Ferrari non si può certo ritenersi soddisfatti ...

Atletica - Coppa Europa 2019 - il bilancio del dt Antonio La Torre : “Risultato frutto del lavoro di squadra. Sono emersi nuovi leader” : Negli Europei a squadre 2019 di Atletica leggera l’Italia ha ottenuto il miglior piazzamento di sempre. Un quarto posto storico, ma che lascia anche un po’ l’amaro in bocca, visto che il podio è sfumato per solo mezzo punto, quello che ci ha sperato dalla Francia. All’indomani della rassegna continentale la Nazionale Italiana può essere comunque sicuramente soddisfatta per i risultati ottenuti. A tracciare un bilancio sulle prestazioni degli ...

Germania - la Merkel fa muro contro chi chiede di fare più deficit : “Restiamo fedeli all’obiettivo del pareggio di bilancio” : Il pareggio di bilancio non è in discussione. Parola del portavoce di Angela Merkel, che lunedì ha ribadito la fedeltà di Berlino al principio dello “Schwarze Null” smentendo la necessità di una svolta nel senso di una politica economica più espansiva, auspicata da alcuni esponenti della Spd e dall’ex numero uno Bce Jean Claude Trichet. Ne era nato un dibattito sull’opportunità di mettere in campo investimenti anche in ...

Inondazioni e frane in India : il bilancio delle vittime sale a 190 : Le autorità Indiane hanno reso noto che, a seguito della nuova ondata di piogge monsoniche, il bilancio delle vittime di frane e alluvioni è salito a 190. Oltre 1,4 milioni di persone sono state colpite dalla scorsa settimana dalle violente piogge che hanno investito soprattutto Kerala, Karnataka, Gujarat e Maharashtra. Lo scorso mese decine di persone sono morte in tutto il Paese a causa delle Inondazioni, che avevano causato gravi danni ...

Tifone Lekima : si aggrava il bilancio delle vittime in Cina - 44 morti e 16 dispersi : In Cina continua ad aggravarsi il bilancio del Tifone Lekima, che ha colpito la regione di Shanghai da dove sono state evacuate un milione di persone. Le autorità hanno reso noto che le vittime sono al momento 44 e i dispersi 16. Il Tifone ha effettuato il landfall per la seconda volta abbattendosi sulla provincia di Qingdao, dove ha provocato 5 vittime che si aggiungono alle 39 della provincia di Zhejiang. Lekima ha colpito anche Taiwan, dove ...

Tifone Lekima : sempre più grave il bilancio delle vittime - inondato il villaggio di Yantan : E’ sempre più grave il bilancio delle vittime del passaggio sulla Cina sudorientale del Tifone Lekima: al momento si registrano almeno 32 morti e 16 dispersi. La maggior parte delle vittime si conta nella contea di Yongia, provincia di Zhejiang, dove precipitazioni torrenziali hanno causato una frana che ha bloccato il decorso di un fiume, creando una sorta di diga: la barriera non ha retto alla pressione dell’acqua e si è ...