Icardi | “Ecco cosa mi ha spinto ad accettare il Paris Saint Germain”

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 3 settembre 2019) “Sono molto contento perché è una grande soddisfazione giocare in una squadra come il-Germain. Per me e per la mia carriera è una grande opportunità e spero di fare il massimo. Giocare in un top team insieme a grandissimi giocatori come quelli del-Germain è una bellissima sfida e una grande opportunità, che mi permette di stare ai massimi livelli del calcio. E’ stato questo l’elemento fondamentale che mi haadnel momento in cui sono stato contattato”. Queste le parole ad Eleven Sports di Mauro, diventato da ieri sera ufficialmente un nuovo giocatore del-Germain.L'articolo: “Eccomi haadilGermain” CalcioWeb.

