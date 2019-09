Icardi al Psg | Maxi Lopez posta foto con Neymar | “Fratello voglio dirti una cosa” E

Inter - Icardi avrebbe pensato al Milan prima del sì al Psg : Con la chiusura della sessione estiva di calciomercato termina anche il tormentone Mauro Icardi in casa Inter. Il centravanti argentino, infatti, alla fine ha accettato di lasciare la squadra nerazzurra nonostante i tanti rifiuti di questi mesi. Il suo futuro sarà al Paris Saint Germain che lo acquista in prestito oneroso da cinque milioni di euro con diritto di riscatto fissato a sessantacinque milioni di euro, che probabilmente eserciterà la ...

PSG annuncia Icardi - avrà la maglia numero 18 : Il Paris Saint-Germain ha ufficializzato questa sera sul suo sito l'arrivo di Mauro Icardi. Il centravanti avra' la maglia numero 18. "Ringrazio il PSG per la fiducia che mi ha dimostrato - ha detto Icardi, nella prima dichiarazione - ci tengo profondamente a dare tutto per aiutare la mia nuova squadra ad andare il piu' lontano possibile in tutte le competizioni". "Sedicesimo giocatore argentino nella storia del PSG - scrive il club, sul proprio ...

Icardi - parole al miele verso il PSG : “fiero di essere parigino! Ringrazio il club per la fiducia nei miei confronti” : Mauro Icardi è un nuovo giocatore del PSG. Il centravanti argentino rivolge parole al miele verso la sua nuova squadra e si dice ‘fiero di essere parigino’ “Ci sono grandi ambizioni, sono sicuro che ci sono tutte le condizioni per andare ancora più in alto. Non vedo l’ora di scoprire il ‘Parco dei Principi’“. Sono queste le prime parole di Mauro Icardi in qualità di nuovo giocatore del PSG. ...

Mauro Icardi al Psg all’ultimo giorno di mercato. Il miglior bomber della Serie A che in Italia con serviva più a nessuno : La Juve e l’Inter già prime, testa a testa a punteggio pieno insieme al Torino, il Milan e la Roma alle prese con i loro problemi, la Lazio bella e sprecona nel derby, l’Atalanta un po’ in rodaggio. La Serie A arriva alla tradizionale sosta di settembre con i primi verdetti inattendibili da calcio d’agosto e un ultimo giorno di mercato che, più che alle squadre, serviva solo a un giocatore: Mauro Icardi. E la follia di tenere il calciomercato ...

Calciomercato Inter - è ufficiale : meglio Icardi che mai - l’argentino al PSG : meglio Icardi che mai. Finisce la telenovela (almeno per il momento) tra l’Inter e l’argentino. L’attaccante ha aspettato l’ultimo secondo utile per decidere cosa fare del proprio futuro. Si trasferisce al Paris Saint Germain dopo aver rinnovato coi nerazzurri fino al 2022. Ecco il comunicato del club milanese appena pubblicato sul sito ufficiale. “MILANO – FC Internazionale Milano comunica la cessione ...

Calciomercato Inter – Mauro Icardi è un nuovo giocatore del PSG : cifre e dettagli dell’accordo : Inter e PSG hanno trovato l’accordo per la cessione di Mauro Icardi: il giocatore si trasferisce in prestito con diritto di riscatto all’ombra della Tour Eiffel Dopo diversi mesi di guerra fredda, a tratti anche caldissima, le strade fra Icardi e l’Inter si sono separate, almeno per un anno. L’attaccante argentino è diventato un nuovo giocatore del PSG che, nelle ultime ore del Calciomercato francese (che chiude a ...

Chiude il calciomercato : Icardi al Psg - il Milan prende Rebic : Alle ore 22.00 del 2 settembre si è definitivamente chiusa la finestra estiva di calciomercato, una delle più lunghe e sorprendenti degli ultimi anni. Piccole e grandi operazioni sono state concluse quasi al fotofinish, com'è consuetudine delle sessioni di calciomercato. Protagoniste di queste ultime ore anche molte 'grandi' del campionato di Serie A, con Milan, Napoli, Inter e Roma che hanno concordato acquisti e cessioni davvero ...

Mauro Icardi - accordo in extremis col Psg : addio Inter : Fine della telenovela dell'estate. Mauro Icardi ha superato le visite mediche a Parigi e avrebbe già firmato il nuovo contratto che lo lega al Paris Saint Germain, dove approda in prestito dall’Inter: lo riferisce un tweet dei giornalisti di Canal Plus in attesa che il club francese ufficializzi l’i

AdnKronos – Icardi ha firmato col il Psg : Come riporta l’agenzia di stampa AdnKronos Mauro Icardi ha firmato con il Psg per un prestito di un anno con diritto di riscatto a 70 milioni Mauro Icardi ha firmato il contratto con il Paris Saint Germain. Lo annunciano i giornalisti di Canal Plus su Twitter. L’ufficialità del passaggio in prestito dell’attaccante argentino dall’Inter al Psg è attesa a breve. “#Icardi ha firmato col #Psg” ...

Sky – Icardi nella sede del Psg per la firma : È la vittoria di Marotta, Mauro Icardi ha sostenuto le visite mediche a Parigi ed è appena arrivato nella sede del Psg per la firma del contratto L’ex capitano dell’Inter firmerà per un prestito con diritto di riscatto, un’operazione complessiva di 70 milioni L'articolo Sky – Icardi nella sede del Psg per la firma sembra essere il primo su ilNapolista.

Icardi supera le visite mediche : fra Inter e PSG però c’è un intoppo! : Icardi supera le visite mediche a Parigi: fra Inter e PSG però non c’è l’intesa sulle modalità della cessione La telenovela legata alla cessione di Mauro Icardi sta per concludersi, ma ancora non si può definire terminata. L’intoppo, si sa, è sempre dietro l’angolo. L’attaccante argentino ha svolto le visite mediche a Parigi, superandole con successo, mentre Wanda Nara ha messo a posto gli ultimi dettagli del contratto: il giocatore ...

Inter - Icardi al PSG : fine della telenovela estiva - cifre e dettagli : Icardi PSG- E’ fatta, il PSG si assicura Mauro Icardi sulla base del prestito con diritto di riscatto fissato a circa 70 milioni di euro. Dopo il rinnovo con il club nerazzurro, basato a 7 milioni di euro annui, l’attaccante argentino vestirà la maglia del PSG. Visite mediche in corso, poi attesa la definitiva fumata […] L'articolo Inter, Icardi al PSG: fine della telenovela estiva, cifre e dettagli proviene da Serie A News ...

Calciomercato 2 settembre - last day : Juve - mercato chiuso : Rugani resta. PSG-Icardi - è fatta. Roma-Mkhitaryan - UFFICIALE : Calciomercato 2 settembre- Ecco tutte le trattative di oggi 2 settembre, ultimo giorno di mercato. JuveNTUS– Secondo quanto riportato da “Alfredo Pedullà”, il PSG sarebbe piombato con forte decisione su De Sciglio. Idea di scambio con Meneuir, ma la sensazione è che il diretto interessato voglia restare in bianconero. Attese novità nel corso delle prossime […] L'articolo Calciomercato 2 settembre, last day: Juve, mercato ...

Icardi verso il Psg - Wanda Nara : causa con l'Inter pronta a cadere : Mauro Icardi sembra ormai vicinissimo ad accettare la corte del Paris Saint Germain e a lasciare, l'Inter, con cui ormai ha un rapporto separato