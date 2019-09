I libri di Harry Potter rimossi da una scuola cattolica Usa | “Evocano spiriti maligni”

Fonte : fanpage

(Di martedì 3 settembre 2019) Gli studenti della St. Edward Catholic School di Nashville, in Tennessee, non possono più accedere alla saga di J. K. Rowling: idisono statidalla loro biblioteca perché secondo il reverendo “le maledizioni e gli incantesimi contenuti nelle pagine rischiano di evocaremaligni nel momento stesso in cui vengono letti".

HuffPostItalia : Reverendo vieta Harry Potter a scuola: 'Evoca spiriti maligni. Insegna incantesimi reali' - giornalettismo : Il reverendo della Scuola Cattolica St.Edward ha rimosso tutti i libri di #HarryPotter dalla biblioteca dopo essers… - wireditalia : Dopo aver consultato degli esorcisti per timore dell'evocazione di spiriti maligni, i testi sono stati rimossi. -