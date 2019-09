I 25 anni della Doc Bolgheri | fra giovani aziende e cantine icona

Record di immersione a 96 anni : veterano della II Guerra Mondiale è il sub più anziano del mondo [FOTO] : Un uomo di 96 anni ha festeggiato il suo compleanno battendo il suo stesso Record come sub più anziano del mondo per il terzo anno di fila, immergendosi ad una profondità equivalente all’altezza di un edificio di 15 piani per esplorare un relitto al largo di Cipro. Ray Woolley, veterano della Seconda Guerra Mondiale, ha compiuto 96 anni il 28 agosto e si è immerso ad una profondità di 42,4 metri per 48 minuti. Ha così battuto il suo Record ...

Il Postino - 25 anni fa il debutto al Festival di Venezia : oggi è ancora il più bel racconto cinematografico di cosa sia la ricerca della poesia : Non si sono mai capiti. Philippe Noiret parlava in francese, Massimo Troisi in una lingua tutta sua. Dialogarono davanti a una telecamera e al mare per 11 settimane, e tirarono fuori le “metafore”. Le ricordiamo quasi tutte, a 25 anni di distanza dal debutto di quel film (1 settembre 1994, Festival di Venezia). Mario Ruoppolo che dice di sentirsi “una barca sbattuta in mezzo a tutte queste parole” e fa la prima metafora della sua vita. Che ...

Maddie - in coma a 18 anni per una malattia rara ai polmoni : “Colpa della sigaretta elettronica” : Una ragazza americana di 18 anni è finita in coma a causa di un grave danno polmonare. polmonite eosinofila acuta è la patologia diagnosticale dal medico, secondo il quale la causa è ascrivibile alla sigaretta elettronica di cui la giovane ha fatto uso "ogni giorno per tre anni".Continua a leggere

Bimba di 9 anni si ustiona con l’acqua bollente della pasta - è grave : Una bambina è rimasta ustionata dall’acqua bollente per la pasta: le è finita addosso mentre il padre e la madre stavano preparando il pranzo della domenica. E’ accaduto ieri a Bastiglia, nel Modenese: a seguito dell’incidente domestico, la Bimba di 9 anni è stata trasportata al centro grandi ustionati di Parma, dove è ricoverata in prognosi riservata. L'articolo Bimba di 9 anni si ustiona con l’acqua bollente della ...

Alessandria - donna di 99 anni si suicida gettandosi dalla finestra della casa di riposo : Tragedia questa mattina in via Canonico Zuffi a Valenza nella casa di riposo Ospedalino. Alle 7.30 una donna di 99 anni, A. B., si è gettata dal secondo piano della sua stanza ed è morta. La signora era ospite della struttura da due anni e mezzo.\\Tragedia questa mattina in via Canonico Zuffi a Valenza, in provincia di Alessandria, nella casa di riposo Ospedalino. Alle 7.30 una donna di 99 anni, A. B., si è gettata dal secondo piano della sua ...

Art Attack - Giovanni Muciaccia e la parodia social della crisi di governo : Vi è rimasto in casa un flaconcino di colla vinilica? E un paio di forbici dalla punta rigorosamente arrotondata? Se avete ancora dentro qualche cassetto tutto l'occorrente per quell'attacco d'arte che avreste sempre voluto realizzare, ma col quale non avete mai avuto il coraggio di mettervi alla prova, è arrivato il momento di tirarlo fuori per uno scopo ancora più nobile. Forse. Niente bamboline o strani fermaporta a forma di serpente: col ...

Versiliana 2019 - i nostri primi dieci anni. Segui l’incontro con Cinzia Monteverdi - Peter Gomez - Marco Travaglio e Antonio Padellaro : Ha preso il via giovedì con la “Serata Zero” la festa per i 10 anni del Fatto Quotidiano, in programma dal 29 agosto al 1 settembre al Parco La Versiliana (Marina di Pietrasanta). In occasione del compleanno del Fatto Quotidiano Peter Gomez, Cinzia Monteverdi, Antonio Padellaro e Marco Tarvaglio raccontano nascita e sfide future del giornale nell’incontro “I nostri primi dieci anni”. Segui la diretta tv L'articolo Versiliana ...

Lofter Date - l’evento della Versiliana dedicato ai giovani talenti è un successo : una giornata tra storie di Instagram - autografi e accendini (come ai concerti di quindici anni fa…) : I più giovani non sono neanche adolescenti, i più adulti sfiorano trent’anni appena: il parco della Versiliana martedì 27 agosto si è riempito di ragazzi per Lofter Date, l’appuntamento del festival dedicato ai giovani talenti. Parco gremito per l’incontro con Elisa Maino e Vale Vedovatti (16 anni entrambe e centinaia di migliaia di follower) seguite da Gordon, la parrucca bionda più famosa del web, in tour con il suo primo romanzo (Tu che mi ...

Perde il controllo della moto e si schianta sul lungomare - Alberto Profumo muore a 18 anni : Dramma a Genova nella notte. Un giovane di 19 anni, Alberto Profumo, è morto nella notte, nel reparto di rianimazione dell’ospedale. Fatale è risultato un incidente in moto sul lungomare Capena avvenuto nel tardo pomeriggio.\\Avrebbe dovuto compiere i 19 anni nell'ottobre prossimo ma la sua giovane vita si è spenta per sempre dopo una inutile corsa in ospedale a causa di un terribile incidente stradale che si è rivelato fatale. Il diciottenne ...

Luis Enrique - morta a 9 anni la figlia dell'ex allenatore della Roma : «Xana ha combattuto 5 mesi contro il tumore». Tweet di Pallotta : L?ex allenatore della Roma Luis Enrique ha annunciato su Twitter la morte di sua figlia Xana affetta da un tumore alle ossa che l?ha costretta a cure specialistiche negli ultimi...

Luis Enrique - morta a 9 anni la figlia dell'ex allenatore della Roma : «Xana ha combattuto 5 mesi contro il tumore». Tweet di Pallotta : L?ex allenatore della Roma Luis Enrique ha annunciato su Twitter la morte di sua figlia Xana affetta da un tumore alle ossa che l?ha costretta a cure specialistiche negli ultimi...

Dramma Luis Enrique - ex allenatore della Roma : morta la figlia di 9 anni : Tragedia per Luis Enrique, l’ex allenatore della Roma: è morta sua figlia Xana a soli 9 anni. La nota familiare: “Hai lottato intensamente per cinque mesi” Dramma per Luis Enrique. L’ex giocatore spagnolo ed ex commissario tecnico della nazionale iberica piange la morte di sua figlia, la piccola Xana. La bambina di 9 anni se […] L'articolo Dramma Luis Enrique, ex allenatore della Roma: morta la figlia di 9 anni ...

Luis Enrique ha annunciato la morte della sua figlia di 9 anni per un cancro : Luis Enrique, ex allenatore della Spagna ma anche di Roma e Barcellona, ha annunciato la morte della figlia Xana, 9 anni, colpita da un cancro alle ossa. "Nostra figlia Xana è deceduta nel pomeriggio all'età di 9 anni, dopo aver combattuto per 5 intensi mesi contro un osteosarcoma", ha scritto in un comunicato pubblicato su Twitter. "Ringraziamo tutti per l'affetto ricevuto durante questi mesi e apprezziamo la discrezione e la ...

Dramma Luis Enrique : annuncia la morte della figlia di 9 anni : Luis Enrique, ex ct della Spagna, ed ex allenatore di Roma e Barcellona, ha annunciato la morte della figlia Xana, 9 anni, che era stata colpita da un cancro alle ossa. Ha pubblicato un comunicato su Twitter “Nostra figlia Xana è deceduta nel pomeriggio all’età di 9 anni, dopo aver combattuto per 5 intensi mesi contro un osteosarcoma. Ringraziamo tutti per l’affetto ricevuto durante questi mesi e apprezziamo la discrezione e la ...