HONOR 8X e HONOR Band 4 si aggiornano con alcune ottime novità

Alberto Angela - laurea HONORis causa a Vercelli : Una laurea honoris causa verrà conferita ad Alberto Angela dall'Università del Piemonte orientale. Il Senato accademico, su iniziativa del dipartimento di Studi umanistici e con l'approvazione del Miur, proclamerà il popolare divulgatore scientifico televisivo dottore magistrale in filosofia nel corso di un evento, aperto al pubblico, che si terrà a Vercelli il 17 settembre nel Teatro Civico.Angela riceverà la laurea honoris causa sullo ...

HONOR 20S svelato prima del tempo da un video unboxing : In attesa della presentazione ufficiale di HONOR 20S, in Rete si sono diffuse quelle che dovrebbero essere le principali feature dello smartphone L'articolo HONOR 20S svelato prima del tempo da un video unboxing proviene da TuttoAndroid.

Roma - Carlo Verdone 'malato immaginario' esperto in medicina diventa farmacista ad HONORem : Tutto merito della sua ipocondria: la paura delle malattie gli ha stimolato la voglia di sapere. Negli anni ha accumulato così tante competenze mediche che, nei giorni scorsi, l'Ordine provinciale dei Farmacisti di Roma ha premiato Carlo Gregorio Verdone (questo il suo nome completo) con l'iscrizione ad honorem all'albo professionale. Invece ieri, 31 agosto, la cittadina laziale di Anzio gli ha conferito la cittadinanza onoraria. Nel 2007, da ...

Ecco gli smartphone Huawei e HONOR che supportano il compilatore Ark : Da domani il compilatore creato da Huawei diverrà open-source; Ark però è già compatibile con moltissimi dispositivi dell'azienda cinese, scoprite quali. L'articolo Ecco gli smartphone Huawei e Honor che supportano il compilatore Ark proviene da TuttoAndroid.

Ben 21 smartphone Huawei e HONOR con Ark Compiler a fine estate : i 3 plus assicurati : Ci sono diversi plus assicurati agli utenti che intendono sfruttare tutto il potenziale di Ark Compiler a bordo del proprio smartphone Huawei e Honor. Qualche dettaglio extra ve lo abbiamo fornito a luglio, quando il produttore cinese ha avviato la distribuzione dell'apposito aggiornamento impostato su EMUI 9.1 per la serie Huawei Mate 20. Arrivati a fine estate, però, bisogna approfondire la questione perché la stessa azienda ha fatto sapere ...

HONOR 20S e Motorola Moto E6 Plus si rivelano nei render ufficiali e spuntano dettagli su Galaxy A71 e A91 : Honor 20S e Motorola Moto E6 Plus si rivelano nei render ufficiali e spuntano dettagli su Samsung Galaxy A71, che appare su Geekbench con Android 10, e per Galaxy A91 che utilizzerà un display da 6,67 pollici. L'articolo Honor 20S e Motorola Moto E6 Plus si rivelano nei render ufficiali e spuntano dettagli su Galaxy A71 e A91 proviene da TuttoAndroid.

HONOR Band 5 Basketball Version e Huawei MediaPad M6 Turbo Edition ufficiali da oggi : Mentre per vedere HONOR Band 5 Basketball Version dovremo attendere il 4 settembre, sarà disponibile domani Huawei MediaPad Turbo Edition. L'articolo HONOR Band 5 Basketball Version e Huawei MediaPad M6 Turbo Edition ufficiali da oggi proviene da TuttoAndroid.

HONOR 20s in uscita : ecco cosa cambia da HONOR 20 : (Foto: Tenaa) Il prossimo 4 settembre sarà il turno di Honor 20s che verrà svelato nel corso di un evento ufficiale proponendosi come variante del già ben noto Honor 20. Anticipato da una lunga sequela di indiscrezioni, il nuovo terminale è stato praticamente raccontato in ogni dettagli dalla documentazione apparsa sul sito ufficiale del Tenaa ovvero l’ente cinese per le certificazioni sulle telecomunicazioni. In cosa cambia rispetto al ...

Quasi certa la data di lancio di Huawei Mate 30 - mentre HONOR 20S arriverà il 4 settembre in Cina : mentre la data di lancio di HONOR 20S è confermata per il 4 settembre, sembra sempre più certo che Huawei Mate 30 arriverà il 18 settembre. L'articolo Quasi certa la data di lancio di Huawei Mate 30, mentre HONOR 20S arriverà il 4 settembre in Cina proviene da TuttoAndroid.

La serie HONOR 9X supera un importante traguardo : oltre 3 milioni di unità vendute : HONOR ha annunciato oggi che a soli 29 giorni dal lancio, la serie di smartphone medio gamma HONOR 9X ha superato la quota di tre milioni di unità vendute, nonostante la concorrenza in Cina di dispositivi del calibro di Realme X e Redmi K20. L'articolo La serie HONOR 9X supera un importante traguardo: oltre 3 milioni di unità vendute proviene da TuttoAndroid.

HONOR Band 5 è in super offerta oggi - a un prezzo davvero ottimo : Servono meno di 30 euro per acquistare HONOR Band 5, la nuova smartBand del produttore cinese, disponibile con spedizione dall'Italia. L'articolo HONOR Band 5 è in super offerta oggi, a un prezzo davvero ottimo proviene da TuttoAndroid.

Pesante calo del prezzo per Samsung Galaxy S10 e HONOR 10 con Trony a fine agosto : Sono disponibili da oggi 28 agosto nuove offerte Trony online per tutti quelli che stanno pensando di acquistare un nuovo smartphone, anche top di gamma se pensiamo al fatto che il protagonista assoluto della campagna portata alla vostra attenzione questo mercoledì sia il Samsung Galaxy S10. Dopo aver notato il fratello maggiore nella campagna Unieuro di qualche giorno fa, puntualmente trattata sulle nostre pagine, stavolta tocca dunque ...

Il navigatore di Google Maps è arrivato su altri wearable di Huawei e HONOR : Huawei Band Maps si aggiorna alla versione 3.0.6 e introduce il supporto a Huawei Watch GT, HONOR Band 5 e i fix per alcuni bug. L'articolo Il navigatore di Google Maps è arrivato su altri wearable di Huawei e HONOR proviene da TuttoAndroid.

Le specifiche complete di un nuovo smartphone HONOR svelate dal TEENA : è HONOR 20 SE? : Honor ha un nuovo smartphone con numero di modello YAL-AL50 / YAL-TL50 in arrivo per il mercato cinese e sembra appartenere alla serie Honor 20 in quanto il suo numero di modello e le sue specifiche ricordano quest'ultimo smartphone (codice YAL-AL10), quindi potrebbe trattarsi di una versione meno performante di Honor 20. L'articolo Le specifiche complete di un nuovo smartphone Honor svelate dal TEENA: è Honor 20 SE? proviene da TuttoAndroid.